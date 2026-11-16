La herramienta que ayuda a elegir el televisor ideal es una de las novedades más destacadas que recientemente presentó COTO. Se trata de un comparador que permite analizar distintos modelos de televisores similares sin salir de la ficha del producto, agilizando la decisión de compra y simplificando un proceso que muchas veces resulta complejo por la gran cantidad de opciones disponibles. Con esta propuesta, la compañía busca mejorar la experiencia online y ofrecer una navegación más intuitiva para sus clientes.

El sistema incorpora inteligencia artificial y permite realizar búsquedas. Esto significa que los usuarios ya no necesitan limitarse a palabras clave específicas o categorías predeterminadas, sino que pueden describir directamente lo que están buscando. A partir de esas consultas, la herramienta interpreta las necesidades planteadas y muestra recomendaciones acordes a cada perfil, superando las limitaciones de los buscadores tradicionales.

Tecnología para encontrar el producto adecuado

Uno de los aspectos más innovadores de esta solución es su capacidad para generar sugerencias personalizadas a partir de los hábitos y preferencias de cada usuario. Si una persona suele elegir determinadas marcas o características técnicas, la plataforma puede utilizar esa información para ofrecer resultados más relevantes y ajustados a sus intereses.

Gracias a este enfoque, COTO suma una herramienta que responde a uno de los principales desafíos del comercio electrónico: la dificultad de comparar productos similares y tomar una decisión informada. Al reducir la incertidumbre durante la compra, la experiencia se vuelve más simple y eficiente.

La incorporación de inteligencia artificial también representa un avance importante para el ecosistema del ecommerce. Al comprender consultas formuladas de manera natural, la plataforma facilita la interacción con los usuarios y brinda una experiencia más cercana, dinámica y personalizada. De esta manera, COTO fortalece su propuesta digital y se posiciona a la vanguardia de las tendencias del retail.

Foto. creada con IA por El Cronista.

GlorIA y el ecosistema de innovación digital

Dentro de esta estrategia tecnológica también sobresale GlorIA, la asistente virtual impulsada por inteligencia artificial desarrollada por COTO. A través de un sistema de chat, los usuarios pueden realizar consultas sobre recetas, promociones bancarias y productos, obteniendo respuestas inmediatas y adaptadas a sus necesidades.

Por ejemplo, una persona puede solicitar los ingredientes para una preparación determinada y agregar los productos sugeridos al carrito de compras en pocos pasos. Esta integración permite ahorrar tiempo y simplificar el proceso de compra, haciendo que la experiencia resulte más práctica y conveniente.

A estas herramientas se suman otras funcionalidades, como las recomendaciones personalizadas y la calculadora de frigorías, que forman parte de un ecosistema digital pensado para acompañar a los usuarios durante todo el recorrido de compra. Con iniciativas de este tipo, COTO continúa impulsando la transformación del comercio electrónico en Argentina, ofreciendo soluciones innovadoras que ayudan a tomar decisiones de compra más informadas, rápidas y seguras.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.