El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este lunes 23 de noviembre en la provincia de Mendoza.

El organismo advirtió que se esperan precipitaciones de variada intensidad, con episodios que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados por fenómenos capaces de provocar complicaciones en las zonas afectadas.

El aviso alcanza al noroeste de Mendoza y a sectores cercanos al límite con San Luis . Según el pronóstico oficial, las tormentas podrían desarrollar abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas

La advertencia del SMN comprende el noroeste de la provincia de Mendoza y el área limítrofe con San Luis. En esos sectores se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte durante el período de vigencia del aviso.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por eso, se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y a las condiciones del tiempo en cada localidad.

Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos pueden acompañar las tormentas

De acuerdo con el informe del organismo, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 20 y los 40 milímetros , aunque no se descarta que esos registros sean superados en algunos puntos del área bajo alerta.

Las zonas de Mendoza bajo alerta meteorológica amarilla. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Las tormentas también podrían presentar abundante caída de agua en períodos breves, granizo ocasional y actividad eléctrica frecuente.

A estos fenómenos se sumarían ráfagas fuertes de viento, que pueden incrementar los riesgos durante el desarrollo de las condiciones meteorológicas adversas.

Qué significa el nivel amarillo y cómo actuar ante el mal tiempo

El nivel amarillo del sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos que pueden tener un efecto negativo en las actividades habituales y generar riesgos para la población.

Ante estas condiciones, es conveniente evitar salir si no es necesario, mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad y no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües.