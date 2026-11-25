El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre. Las condiciones podrían provocar ráfagas intensas en distintas localidades de la Patagonia.

Alerta amarilla por fuertes vientos: qué zonas están afectadas

El aviso del SMN alcanza a Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan vientos con velocidades de entre 40 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En Santa Cruz, la alerta amarilla rige este miércoles para la franja centro y sur de la provincia. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Río Gallegos, El Calafate, Perito Moreno y Puerto Santa Cruz. El sector noreste y parte de la costa norte permanecerán sin alerta.

Sin embargo, para el jueves 26 de noviembre el área bajo advertencia se extenderá a toda la provincia, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

En Tierra del Fuego, la alerta amarilla alcanza a toda la provincia durante este miércoles 25 de noviembre, incluidas Ushuaia y Río Grande. La advertencia también se mantendrá vigente durante el jueves 26.

Cómo estará el tiempo en Río Gallegos y Ushuaia

En Río Gallegos, para este miércoles se esperan temperaturas máximas de 15 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la tarde.

En Ushuaia, se prevén probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%, con posibilidad de nevadas en algunas zonas. La temperatura máxima rondará los 9 grados.

Qué significa la alerta amarilla por viento

El nivel amarillo del SMN advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y posibles daños. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones previstas.