El Gobierno puede sancionar a propietarios e inquilinos que tengan el aire acondicionado en la fachada y no cumplan esta condición.

Durante décadas la historiografía oficial atribuyó la invención de los primeros sistemas de climatización a los ingenieros de la Revolución Industrial. Sin embargo, diversos hallazgos arquitectónicos en el Medio Oriente demostraron que la tecnología para enfriar ambientes nació miles de años antes.

En las regiones más áridas de la antigua Persia desarrollaron métodos bioclimáticos capaces de bajar la temperatura interior sin utilizar electricidad. Estas estructuras milenarias lograban generar corrientes de aire frío y conservar hielo en medio de las extremas temperaturas del desierto.

¿De qué se trata el descubrimiento del sistema de ventilación subterráneo?

El hallazgo se centra en los llamados badgirs o torres atrapavientos combinados con canales de agua bajo tierra conocidos como qanats. Estas chimeneas tradicionales captaban la más mínima brisa de las alturas y la empujaban hacia las habitaciones inferiores.

Al pasar por los conductos subterráneos, el aire seco del desierto entra en contacto con el agua helada de los acueductos. Este proceso de enfriamiento evaporativo reducía la temperatura de los ambientes hasta quince grados en comparación con el exterior.

Quiénes crearon esta tecnología y cuál es su relevancia histórica

Los antiguos ingenieros del Imperio Persa en el actual territorio de Irán fueron los pioneros en dominar la termodinámica aplicada. La UNESCO declaró a esta red de acueductos subterráneos como Patrimonio de la Humanidad por su alto nivel de innovación.

Este invento persa fue pionero en refrigeración.

Los registros arqueológicos confirman que estas construcciones datan de más de tres mil años de antigüedad en la región de Yazd. La relevancia histórica de este sistema radica en que permitió la supervivencia y el desarrollo urbano en zonas desérticas extremas.

Yakhchal: las heladeras de barro que desafiaron al desierto

Junto con los atrapavientos, los persas construyeron imponentes estructuras cónicas de barro llamadas yakhchal para almacenar hielo durante el verano. Estas construcciones funcionaban mediante un elaborado sistema de aislamiento térmico y tiro natural por efecto chimenea.

Las paredes estaban fabricadas con sarooj, un mortero impermeable compuesto de arcilla, cal, arena y fibras orgánicas refractarias. Gracias a esta mezcla especial, el calor exterior no penetraba en la fosa y el aire caliente ascendía hacia la cima de la cúpula .

Durante las noches frías del invierno, canalizaban el agua hacia piletas exteriores poco profundas para que se congelara de forma natural. Los operarios trasladaban rápidamente esos bloques al interior subterráneo del yakhchal antes de los primeros rayos de sol.

El principio de enfriamiento radiativo nocturno mantenía los alimentos y el hielo congelados a lo largo de los meses más calurosos. Este modelo ancestral representa uno de los antecedentes más eficientes de la arquitectura sustentable en la historia humana.