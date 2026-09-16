Se aproxima un diluvio histórico el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta climática por un cambio drástico en las condiciones del tiempo para este miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

Según el pronóstico, el mal tiempo afectará principalmente a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con la llegada de fuertes precipitaciones, nevadas y ráfagas de viento.

Lluvias y nieve en Santa Cruz: cómo estará el clima el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre

El SMN anticipó la llegada de nieves y fuertes lluvias en diferentes localidades de Santa Cruz, como el Perito Moreno, Calafate, Gobernador Gregores y Río Gallegos. Además, habrán ráfagas de viento de más de 60 km/h.

En tanto, se esperan lluvias en Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Pico Truncado y Caleta Olivia.

El temporal que iniciará este miércoles 16 de septiembre continuará durante las próximas 72 horas, especialmente, en la zona cercana a la cordillera.

Lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento.

Cómo estará el clima en Tierra del Fuego, miércoles 16 de septiembre

Se esperan precipitaciones durante la tarde del miércoles 16 de septiembre en Tierra del Fuego.

Las lluvias podrían afectar a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, mientras que durante la noche existe también probabilidad de nieve.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, no se esperan precipitaciones. El miércoles 16 el cielo estará parcialmente nublado, con 7° de mínima y una máxima de 15°.

Mientras que el jueves 17 y viernes 18 de septiembre también estará el cielo entre despejado y parcialmente nublado, y la máxima ascenderá a 20°.