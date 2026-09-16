Una nueva ronda de tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento continuarán afectando diferentes regiones de Estados Unidos durante esta semana.

Expertos advierten que este nuevo clima puede interferir con las actividades al aire libre durante las próximas horas. Entre las regiones más afectadas se encuentran la región Cuatro Rincones y los Grandes Lagos.

Cuáles son las proyecciones meteorológicas para el jueves 17, viernes 18 y sábado 20 de septiembre

De acuerdo con lo indicado con AccuWeather, las lluvias y tormentas que avanzarán desde las Llanuras hasta los Grandes Lagos pueden provocar inundaciones localizadas.

Chicago, Kansas City y Milwaukee se encuentran entre las ciudades que pueden recibir nuevas rondas de precipitaciones intensas.

Además, se indica que nuevas tormentas llegarán al Valle de Ohio, los Apalaches y la costa atlántica.

Hay alerta por tormentas severas para los próximos días. Shutterstock

Se advierte entonces por riesgo de inundaciones repentinas y conflictos con los vuelos.

Alerta por clima severo para lo que resta de la semana: qué fenómenos podrán observarse

Los expertos indican que este clima puede causar

Inundaciones

Ráfagas de viento dañinos

Actividad eléctrica

Tormentas de polvo

El consejo es siempre mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que existan cambios importantes que deben conocerse.