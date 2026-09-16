Oficial | Por orden de la Ley de Tránsito inhabilitan la licencia de conducir a todas las personas que manejen mientras usan el celular

Los conductores de todo el país deben cumplir una serie de normas para circular legalmente por calles, avenidas y rutas.

Entre las conductas que pueden generar sanciones se encuentra utilizar el celular mientras se maneja, una práctica que puede reducir la atención y aumentar el riesgo de accidentes.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece un régimen de sanciones que contempla multas y, en determinadas circunstancias, la inhabilitación para conducir.

Ley de Tránsito: qué pasa si un conductor usa el celular

La normativa nacional considera infracciones determinadas conductas que afectan la seguridad vial. Entre ellas se encuentra el uso de dispositivos que disminuyan la atención del conductor, una conducta que puede ser sancionada por las autoridades de tránsito.

El problema no se limita solamente a la multa: cuando un conductor acumula infracciones, las consecuencias pueden aumentar de acuerdo con el tipo de falta y los antecedentes registrados.

Por eso, manejar mientras se utiliza el celular puede terminar teniendo consecuencias más importantes cuando se combina con otras infracciones contempladas por la legislación vigente.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

Imagen ilustrativa ChatGPT

Uno de los puntos centrales de la Ley 24.449 aparece en su artículo 82, referido a la reincidencia.

La norma establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta después de haber sido sancionada anteriormente dentro de determinados períodos: un año para faltas leves y dos años para faltas graves.

En el caso de las faltas graves, la reincidencia puede generar una sanción adicional de inhabilitación para conducir.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre las faltas graves

El artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito enumera diferentes conductas consideradas faltas graves.

Entre ellas aparecen, por ejemplo, conducir sin estar debidamente habilitado, circular sin la documentación exigida, hacerlo sin seguro obligatorio vigente o incumplir determinadas normas vinculadas con la seguridad vial.

La legislación también establece que las sanciones pueden acumularse cuando existe un concurso de faltas, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Por este motivo, un conductor que acumule diferentes infracciones puede enfrentar consecuencias mayores que las correspondientes a una única falta.

El sistema de puntos también puede afectar la licencia

Más allá del régimen general de sanciones, en Argentina funciona el Sistema de Puntos (Scoring) asociado a la Licencia Nacional de Conducir.

La normativa vigente contempla la asignación y quita de puntos según determinadas infracciones. De hecho, una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicada en junio de 2026 actualizó los códigos utilizados para identificar las infracciones dentro del sistema de puntos.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La principal recomendación es no utilizar el celular mientras se conduce. Más allá de la eventual sanción económica, cualquier conducta que reduzca la atención al volante puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro.

Además, los conductores deben recordar que las infracciones pueden generar antecedentes y consecuencias adicionales cuando existe reincidencia, especialmente si se trata de faltas graves.