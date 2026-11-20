La advertencia alcanza zonas de Canelones (Estación Pedrera, Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa y Tala); Cerro Largo (Esperanza y Tupambaé); Colonia (Florencio Sánchez); Durazno (Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí).

Además, la alerta cubre la totalidad de Flores, Florida, Lavalleja y Rocha; en Maldonado afecta Aiguá, El Edén, Gregorio Aznárez, Los Talas, Nueva Carrara y Pueblo Solís; en San José alcanza Capurro, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo; en Soriano incluye Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Risso y Santa Catalina; y en Treinta y Tres abarca Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

Se recomienda a la población evitar traslados innecesarios, resguardarse en lugares seguros, alejarse de árboles y tendidos eléctricos durante la tormenta y no manejar en zonas anegadas. Manténgase atento a nuevas comunicaciones de Meteorología y a la información de las autoridades locales.