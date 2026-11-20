Las condiciones meteorológicas en la provincia de Misiones continuarán inestables durante varios días. El fin de semana estará marcado por jornadas de tormentas con posible caída de granizo.

Se esperen lluvias de hasta 70 milímetros, actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

Cómo estará el clima en Misiones el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un fuerte temporal que se extenderá desde el viernes 20 hasta el domingo 22.

La jornada del viernes 20 comenzará con hasta 100% de probabilidades de lluvias y un cielo nublado. Las precipitaciones se extenderán a lo largo de todo el día con intensa actividad eléctrica.

Fin de semana lleno de tormentas: el SMN anticipa lluvias de larga duración con granizo el sábado 21 y domingo 22 en Misiones. Fuente: SMN

La mañana del sábado 21 presentará condiciones medianamente estables con un cielo nublado, una temperatura de 23° y pocas probabilidades de lluvias. Sin embargo, con el paso de las horas, las tormentas regresarán junto con un aumento en la temperatura hasta los 32°.

La abundante caída de agua se extenderá durante la madrugada y mañana del domingo 22, donde habrá entre 40% y 70% de lluvias. El regreso de las tormentas no calmará el intenso calor que hará en el norte argentino, ya que se espera una máxima de 32°. El SMN emitió una alerta amarilla por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Fin de semana lleno de tormentas: el SMN anticipa lluvias de larga duración con granizo el sábado 21 y domingo 22 en Misiones. Fuente: Shutterstock

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante la semana

Tras varios días de cielo despejado, las tormentas regresarán a la Ciudad de Buenos Aires durante el viernes 20. Durante la mañana, las probabilidades de lluvias se ubicarán en torno al 10% y al 40% con una temperatura de 23°. Por la tarde, las tormentas se intensificarán con la llegada de actividad eléctrica.

La mañana del sábado 21 tendrá un descenso en las temperaturas hasta los 17°, pero el cielo se despejará durante la mañana con una temperatura de 23° y sin probabilidades de precipitaciones. La tarde estará marcada por un cielo nublado y para la noche se esperan chubascos aislados.

El domingo 22 las condiciones meteorológicas mejorarán y el cielo estará despejado con una temperatura entre 16° y 27°.