Año Nuevo con clima extremo: se esperan altas temperaturas y fuertes tormentas eléctricas en el país.

El clima en Colombia para Nochevieja y Año Nuevo no dará tregua y obligará a más de una familia a repensar sus planes al aire libre. Los pronósticos anticipan un 31 de diciembre y un 1 de enero con altas temperaturas durante el día, pero con lluvias y tormentas eléctricas en franjas clave de la tarde y la noche.

¿Cómo estará el clima en Colombia durante el 31 de diciembre?

La tarde de Nochevieja será calurosa y pesada en gran parte del país, con temperaturas cercanas a los 32 grados y una sensación térmica aún más elevada. El cielo presentará intervalos de sol y nubosidad, en un ambiente húmedo e inestable. Aunque durante las primeras horas de la tarde podrían registrarse momentos soleados, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar hacia el final del día.

En tanto, la noche del 31 de diciembre estará dominada por chubascos y tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias y acumulados significativos en algunas regiones. Entre las 20:00 y la medianoche se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, con cielo cubierto o parcialmente nuboso. Este escenario podría complicar las cenas al aire libre, las reuniones en terrazas y las celebraciones en espacios abiertos durante el cierre del año.

¿Cómo arrancará el clima el 1 de enero en Colombia?

El Año Nuevo comenzará con lluvias débiles desde la madrugada y primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, alrededor de los 22 a 23 grados, con cielo parcialmente nuboso. A medida que avance el día, el calor volverá a sentirse, con máximas cercanas a los 31 grados y sensación térmica elevada, típica del inicio de enero en el país.

Hacia la noche regresarán los chubascos tormentosos. Las lluvias del 1 de enero no serían tan intensas como las de Nochevieja, pero sí lo suficientemente persistentes como para complicar planes al aire libre, especialmente en reuniones familiares, paseos o asados.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

