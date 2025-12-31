Año Nuevo con clima extremo: se esperan altas temperaturas y fuertes tormentas eléctricas en el país.

En esta noticia
El clima en Colombia para Nochevieja y Año Nuevo no dará tregua y obligará a más de una familia a repensar sus planes al aire libre. Los pronósticos anticipan un 31 de diciembre y un 1 de enero con altas temperaturas durante el día, pero con lluvias y tormentas eléctricas en franjas clave de la tarde y la noche.
¿Cómo estará el clima en Colombia durante el 31 de diciembre?
La tarde de Nochevieja será calurosa y pesada en gran parte del país, con temperaturas cercanas a los 32 grados y una sensación térmica aún más elevada. El cielo presentará intervalos de sol y nubosidad, en un ambiente húmedo e inestable. Aunque durante las primeras horas de la tarde podrían registrarse momentos soleados, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar hacia el final del día.
En tanto, la noche del 31 de diciembre estará dominada por chubascos y tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias y acumulados significativos en algunas regiones. Entre las 20:00 y la medianoche se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, con cielo cubierto o parcialmente nuboso. Este escenario podría complicar las cenas al aire libre, las reuniones en terrazas y las celebraciones en espacios abiertos durante el cierre del año.
¿Cómo arrancará el clima el 1 de enero en Colombia?
El Año Nuevo comenzará con lluvias débiles desde la madrugada y primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, alrededor de los 22 a 23 grados, con cielo parcialmente nuboso. A medida que avance el día, el calor volverá a sentirse, con máximas cercanas a los 31 grados y sensación térmica elevada, típica del inicio de enero en el país.
Hacia la noche regresarán los chubascos tormentosos. Las lluvias del 1 de enero no serían tan intensas como las de Nochevieja, pero sí lo suficientemente persistentes como para complicar planes al aire libre, especialmente en reuniones familiares, paseos o asados.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.