Una nueva alerta meteorológica genera preocupación entre los habitantes de una de las regiones más australes de la Argentina. Los pronósticos para los próximos días anticipan un escenario marcado por lluvias persistentes, ráfagas de viento intensas y un marcado descenso de las temperaturas, condiciones que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre.

De acuerdo con las previsiones, las precipitaciones se extenderán durante gran parte de la semana y estarán acompañadas por vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora en algunos sectores.

Cómo estará el clima durante los próximos días

El panorama comenzará con jornadas dominadas por lluvias y cielo cubierto. Para el martes se esperan precipitaciones durante gran parte del día, con probabilidades de ocurrencia que podrían alcanzar el 70%.

Las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas que oscilarán entre los 3°C y 6°C y mínimas cercanas a 1°C.

El miércoles continuará la inestabilidad con lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que el jueves volverán las precipitaciones acompañadas por un aumento de la intensidad del viento.

Cuándo llegarán las ráfagas más fuertes

Según el pronóstico, las condiciones más adversas se registrarán entre el viernes y el sábado.

Durante esas jornadas se esperan ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 60 km/h, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas.

La combinación de viento, humedad y bajas temperaturas podría reducir la sensación térmica y generar complicaciones para quienes deban desplazarse por rutas o caminos abiertos.

Cuáles serán las zonas afectadas

El fenómeno impactará principalmente sobre la provincia de Tierra del Fuego, donde se prevén varios días consecutivos de inestabilidad.

Las localidades bajo seguimiento son:

Ushuaia.

Río Grande.

Tolhuin.

Sectores costeros y áreas cercanas al Canal Beagle.

En estos puntos se recomienda mantenerse informado a través de los reportes oficiales y extremar precauciones ante posibles complicaciones derivadas de las lluvias y el viento.

Qué se recomienda ante el temporal

Frente a este escenario, las autoridades suelen aconsejar:

Evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas.

Circular con precaución en rutas y caminos.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar viajes.

Si bien el fenómeno no implica condiciones extremas comparables con grandes tormentas históricas, la persistencia de las lluvias y la intensidad del viento podrían convertir a esta semana en una de las más inestables del mes en la región austral del país.