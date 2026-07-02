El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un fuerte cambio en las condiciones climáticas en Argentina. El clima seco se despedirá por la llegada de una fuerte tormenta con granizo y lluvias intensas por dos días seguidos.

El organismo encargado de difundir el pronóstico del tiempo alertó que las actividades al aire libre podrían quedar suspendidas y recomendaron estar atentos a los informes oficiales .

Vuelven las lluvias con granizo y actividad eléctrica

El SMN informó que ingresarán vientos helados por el lado de la Cordillera de los Andes que afectarán a las provincias ubicadas en el centro y oeste del país.

Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero quedarán completamente tapadas por un manto de nubes negras durante el miércoles y jueves.

Generado con IA.

Las bajas temperaturas de ola polar que golpea a Argentina podrían generar la caída de granizo, por lo que se recomienda tener cuidado al realizar actividades al aire libre.

Las precipitaciones serán constantes y estarán acompañadas de ráfagas de viento. Según las recomendaciones del organismo meteorológico, se debe limpiar las rejillas para que el agua escurra.

Ingresa una ola polar a Buenos Aires

El invierno comenzó con una fuerte baja en las temperaturas en la provincia de Buenos Aires. La masa de aire frío se mantendrá por varios días, pero el viernes será la mañana más fresca con mínimas de hasta -4° en algunas localidades.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mínima se ubicará en 1°. Recién el sábado mejorarán las condiciones con mínimas de 6°.

Cómo continuará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico extendido del clima del SMN detalla que durante lo que resta de la semana las condiciones se mantendrán con mañanas frescas y tardes soleadas con máximas de 14° el fin de semana.

Por el momento no se esperan lluvias y la Ciudad se mantendrá con un porcentaje de humedad bajo.