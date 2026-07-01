Vuelven las lluvias a partir de este miércoles 1 de julio las primeras gotas caerán a esta hora y bajará la temperatura.

La Ciudad de México amanece este 1 de julio de 2026 con cielos despejados y temperaturas frescas, pero la jornada cambiará conforme avancen las horas.

Durante la madrugada, el termómetro se ubicó cerca de los 14.5°C, aunque la sensación térmica bajó hasta 10°C por la humedad de 81%. El viento sopló ligero desde el noreste, dando un ambiente fresco.

Hacia el amanecer, la temperatura mínima se acercó a 13.9°C, con visibilidad óptima de 10 kilómetros. La humedad seguirá alta, por lo que el frío podría sentirse más intenso de lo que marca el termómetro.

¿A qué hora comenzará a llover en la CDMX?

Con la salida del sol a las 06:01 horas, el clima empezará a transformarse. Se espera que la temperatura suba gradualmente hasta un máximo de 21.2°C al mediodía, mientras la nubosidad aumenta poco a poco.

Pronóstico del clima de CDMX para este miércoles 1 de julio. Sedena

La probabilidad de lluvia para el día es del 59%, con acumulados de hasta 2.5 mm. Las precipitaciones se presentarán como lloviznas y chubascos aislados, y su mayor intensidad se concentrará entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda considerar este rango si se planean actividades al aire libre.

Viento, humedad y radiación solar durante la tarde

Por la tarde, el viento se intensificará con ráfagas de hasta 21.6 km/h provenientes del sur y sureste, lo que podría acentuar la sensación de frío. La humedad promedio del día se ubicará en 65%, combinándose con la nubosidad y las lluvias para mantener un ambiente fresco.

El índice UV alcanzará niveles altos, de hasta 12.3 en las horas centrales del día, por lo que se sugiere usar protección solar si se sale a la calle durante ese periodo.

Al llegar la noche, la temperatura volverá a bajar, rondando los 16°C, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias ligeras residuales. El viento perderá fuerza, aunque la humedad continuará elevada hasta el cierre del día.