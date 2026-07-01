Se aproxima el diluvio del año con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo

Dos sistemas de circulación ciclónica en diferentes niveles de la atmósfera mantendrán este miércoles 1 de julio un escenario de inestabilidad en gran parte de México, lo que favorecerá lluvias de fuertes a muy intensas en al menos 25 estados del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la interacción de ambos sistemas impulsará la formación de tormentas. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar inconvenientes como deslaves, crecidas de ríos y arroyos, e inundaciones en zonas vulnerables, por lo que recomendaron mantenerse atento a los reportes oficiales.

Se aproxima el diluvio de 2026 con lluvias intensas y tormentas eléctricas: estas serán las zonas más afectadas Fuente: Shutterstock Shutterstock

A continuación, los detalles del comunicado del SMN.

Alerta por temporal de lluvias en México

El SMN explicó que la combinación de las circulaciones ciclónicas, los canales de baja presión y la humedad disponible en la atmósfera mantendrá un elevado potencial de precipitaciones durante la jornada.

Las condiciones favorecerán la presencia de nubosidad y tormentas en regiones del centro, occidente, sur y sureste del país, además de algunas entidades del norte.

Además de las lluvias, se prevé actividad eléctrica y posibles incrementos en los niveles de cuerpos de agua, especialmente en zonas montañosas y de difícil drenaje.

Estados con lluvias más intensas

Se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Las autoridades señalaron que las precipitaciones más intensas podrían provocar deslizamientos de tierra, aumento en los caudales de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en áreas bajas.

Ola de calor intenso en varias regiones mexicanas

A pesar del temporal lluvioso, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en diversas entidades del país.

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se prevén para:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Mientras que valores de entre 35 y 40 grados podrían registrarse en:

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos podrían alcanzar temperaturas de entre 30 y 35 grados.

Ante estas condiciones, Conagua recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados en niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.