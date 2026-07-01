Se aproxima el diluvio de 2026 con lluvias intensas y tormentas eléctricas: estas serán las zonas más afectadas

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Dos sistemas de circulación ciclónica en diferentes niveles de la atmósfera mantendrán este miércoles 1 de julio un escenario de inestabilidad en gran parte de México, lo que favorecerá lluvias de fuertes a muy intensas en al menos 25 estados del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la interacción de ambos sistemas impulsará la formación de tormentas. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar inconvenientes como deslaves, crecidas de ríos y arroyos, e inundaciones en zonas vulnerables, por lo que recomendaron mantenerse atento a los reportes oficiales.
A continuación, los detalles del comunicado del SMN.
Alerta por temporal de lluvias en México
El SMN explicó que la combinación de las circulaciones ciclónicas, los canales de baja presión y la humedad disponible en la atmósfera mantendrá un elevado potencial de precipitaciones durante la jornada.
Las condiciones favorecerán la presencia de nubosidad y tormentas en regiones del centro, occidente, sur y sureste del país, además de algunas entidades del norte.
Además de las lluvias, se prevé actividad eléctrica y posibles incrementos en los niveles de cuerpos de agua, especialmente en zonas montañosas y de difícil drenaje.
Estados con lluvias más intensas
Se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en:
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
Asimismo, habrá intervalos de chubascos en:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
Las autoridades señalaron que las precipitaciones más intensas podrían provocar deslizamientos de tierra, aumento en los caudales de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en áreas bajas.
Ola de calor intenso en varias regiones mexicanas
A pesar del temporal lluvioso, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en diversas entidades del país.
Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se prevén para:
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
Mientras que valores de entre 35 y 40 grados podrían registrarse en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Además, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos podrían alcanzar temperaturas de entre 30 y 35 grados.
Ante estas condiciones, Conagua recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados en niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.