La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que durante la tarde y la noche de este martes se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo en la Ciudad de México, condiciones que podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y complicaciones viales en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el radar meteorológico, las lluvias ya afectan algunas zonas de la ciudad y se espera que se generalicen e intensifiquen conforme avance la tarde. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar actividades que representen un riesgo durante la tormenta.

El NHC de Estados Unidos avisó este martes de la posible formación de la primera tormenta tropical del Atlántico este año frente a Texas. EFE

¿Qué alcaldías podrían registrar las lluvias más intensas?

La SGIRPC informó que actualmente se detectan lluvias de intensidad ligera a moderada con chubascos sobre las alcaldías de Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde las precipitaciones podrían aumentar de intensidad en las próximas horas.

Además del riesgo de inundaciones, Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de deslaves o caída de piedras en zonas de barrancas y laderas, así como la presencia de granizo, por lo que recomendó evitar transitar por áreas de riesgo.

Recomendaciones para evitar accidentes durante la tormenta

Ante el pronóstico, las autoridades emitieron una serie de medidas preventivas para quienes circulen por la ciudad o permanezcan en sus viviendas:

No cruzar calles o avenidas inundadas , ya que el vehículo podría quedar varado o la corriente arrastrarlo.

Reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre automóviles.

Encender las luces intermitentes para mejorar la visibilidad.

No acercarse a cables caídos , pues podrían estar energizados.

Evitar refugiarse bajo estructuras ligeras durante una granizada.

Si existe riesgo de deslave, evacuar de inmediato hacia una zona segura.

Protección Civil recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse al 9-1-1 para solicitar apoyo.

Tips para conductores y peatones ante las inundaciones por lluvias. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

Cómo prevenir inundaciones en esta temporada de lluvias

La dependencia también hizo un llamado a la población para contribuir a reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones manteniendo limpias las calles, banquetas y coladeras, tanto al exterior como al interior de los domicilios.

Asimismo, pidió no tirar basura en la vía pública, ríos o barrancas ni verter grasas o sustancias corrosivas al drenaje.

Para quienes habitan en zonas cercanas a cauces o barrancas, la recomendación es identificar con anticipación rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio portátil y pilas, además de mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.