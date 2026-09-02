Se aproxima el primer diluvio de septiembre el martes 2: tormentas con granizo y ráfagas de viento con lluvias en Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para la provincia de Neuquén porque varias localidades se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen para los habitantes de Chapelco, Villa La Angostura y San Martín de los Andes por las lluvias con granizo y las ráfagas de viento.

Las temperaturas oscilarán entre los 0° y los 14°. Se trata de un cambio en el pronóstico de los días anteriores donde predominó el cielo despejado.

Cómo estará el clima en Neuquén el miércoles, según el SMN

El tiempo según el SMN, el clima en las localidades de Neuquén estará de la siguiente manera durante el miércoles:

Chapelco: lluvias acumuladas de 11 milímetros con ráfagas de viento de hasta 54 kilómetros por hora. Temperaturas de entre 0° y 5° con posible caída de granizo.

Se aproxima el primer diluvio de septiembre el martes 2: tormentas con granizo y ráfagas de viento con lluvias en Neuquén.

San Martín de los Ande s: predominarán las lluvias con mínimas de 3°. Vientos sentido este de hasta 51 kilómetros por hora con cielo nublado.

Villa La Angostura: las temperaturas oscilarán entre los 2° y 7° con 11 milímetros de agua acumulada.

En el área metropolitana las condiciones mostrarán una mejora respecto a la jornada anterior. La mínima estará en 6° mientras que la máxima alcanzará los 18° con cielo despejado y sol a pleno.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires según el SMN

El informe oficial anticipa una jornada de miércoles marcada por cielo nublado durante gran parte del día. Las mínimas se ubicarán en 11° y máximas de 21° con posibles lluvias durante la noche,

La madrugada del jueves tendrá tormentas con actividad eléctrica que darán paso a una máxima de 19°, por lo que la humedad será protagonista.

El viernes presentará mejores condiciones con mínimas de 9° y máximas de 17° con sol a pleno. El fin de semana presentará un sábado soleado con máximas de 15° y un domingo nublado.