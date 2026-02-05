Los eclipses solares suelen durar pocos minutos, pero uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo romperá todos los registros recientes. La NASA confirmó que a comienzos de 2028 se producirá un eclipse anular que se mantendrá visible por más de 10 minutos, un tiempo excepcional para este tipo de fenómenos. Aunque faltan algunos años, los fanáticos del cielo tendrán una serie de eclipses previos que también llamarán la atención por su duración y por las regiones donde podrán observarse. Quienes siguen de cerca estos eventos tendrán un anticipo en 2027. Ese año incluirá dos eclipses que, por sus tiempos de visibilidad, se destacan dentro del calendario astronómico mundial: La NASA informa que ese día ocurrirá un eclipse total que durará casi ocho minutos, un registro inusual para este tipo de fenómenos, que suelen ser mucho más breves. En un eclipse total, la Luna bloquea por completo la luz del Sol por unos instantes, lo que genera un oscurecimiento total en la franja de máxima visibilidad. Unos meses después llegará un eclipse anular, caracterizado por el famoso “anillo de fuego”. Aunque será más corto que el anterior, superará ampliamente la media y ofrecerá un espectáculo notable para quienes se encuentren en su zona de paso. Estos dos fenómenos funcionarán como “antesala” para el gran protagonista del siglo. El 26 de enero de 2028 se producirá el eclipse solar anular más largo del siglo XXI. Según datos oficiales, el tramo máximo de anularidad se prolongará por 10 minutos y 27 segundos, superando a la mayoría de los eventos registrados en las últimas décadas. Aunque será visible de forma parcial en amplias zonas del planeta, solo nueve países podrán apreciarlo en su forma completa: En total, el fenómeno cruzará más de 70 países, aunque con menor grado de visibilidad. Estas emisiones permitirán seguir el evento en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Los eclipses anulares duran más que los totales, pero superar los 10 minutos sigue siendo extraordinario. Para que esto ocurra deben darse varias condiciones astronómicas: Esta combinación no es frecuente, por eso el eclipse de enero de 2028 ya es considerado un evento único dentro del siglo.