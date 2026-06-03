La NASA anticipa el eclipse más largo del siglo y se verá en todo el país: el día se convertirá en noche y no se repetirá hasta 2126

Los eclipses son en la actualidad un fenómeno de atractivo social e incluso turístico, pero a lo largo de los siglos han servido como motores del conocimiento, para profundizar en el entendimiento del Sol, probar la teoría de la relatividad o descubrir un nuevo elemento.

Ahora, la astronomía vuelve a atraer la mirada global. La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total que alcanzará una duración excepcional: “6 minutos y 22 segundos”, un registro que no se repetirá en décadas y que solo fue superado por el eclipse de 1991.

Para científicos y aficionados, este anuncio representa una oportunidad única para observar un fenómeno de escala cósmica. Además, España será uno de los países protagonistas gracias al llamado “Trío Ibérico”, una serie de eclipses que convertirán al país en epicentro astronómico mundial.

Eclipse solar 2026: tras un siglo, se podrá ver este fenómeno en el país, ¿en dónde se podrá ver? Foto: Freepik

Qué es el “Trío Ibérico” y por qué España será clave para observar eclipses

El llamado Trío Ibérico convertirá a España en uno de los epicentros astronómicos del mundo en los próximos años. Este fenómeno incluye tres eclipses solares que, por su intensidad y visibilidad, ya son considerados entre los más importantes del siglo.

“Este verano tendremos el primero de los tres eclipses que compondrán en España el ya conocido como Trío Ibérico”, un ciclo que incluirá dos eclipses totales en 2026 y 2027 y uno anular en 2028.

El primer gran evento tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, cuando España vivirá un eclipse solar total visible en amplias zonas del territorio. “El fenómeno tendrá lugar el 12 de agosto y se desarrollará durante el atardecer”, con un calendario muy preciso para los observadores.

Durante esos minutos, el cielo se oscurecerá completamente en algunas regiones. “Durante el tiempo que dura la totalidad, se hace totalmente de noche”, un efecto que convierte este fenómeno en uno de los eventos astronómicos más impactantes.

Por qué el eclipse solar total de 2027 será único en el mundo

La mayoría de los eclipses dura apenas unos minutos. Sin embargo, la combinación de factores astronómicos hará que el evento de 2027 sea extraordinario.

La NASA detalló que la conjunción de tres factores permitirá una oscuridad prolongada. En primer lugar, la Tierra estará en el afelio, su punto más alejado del Sol. En segundo término, la Luna alcanzará el perigeo, su mayor cercanía con la Tierra. Finalmente, la trayectoria cruzará el Ecuador, ampliando la duración del fenómeno.

“La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4000 a.C hasta el año 8000 y han identificado cuándo y cómo se producirán”, explican los investigadores de la agencia.

La agencia también remarca: “Gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton, los astrónomos pueden calcular con precisión la posición de la Tierra y la Luna durante siglos o incluso milenios”.

El eclipse de 2027 también destacará por su alcance geográfico. Será visible desde África, Europa, Oriente Medio y Asia. La fase de totalidad tendrá su mejor punto en Luxor, donde el cielo quedará oscuro durante 6 minutos y 22 segundos.

Cómo los eclipses ayudaron a cambiar la ciencia moderna

Los eclipses no solo despiertan fascinación social. También fueron claves para el desarrollo científico. Los astrónomos griegos ya utilizaron estos fenómenos para estudiar el universo, como hizo Aristarco de Samos.

Observando eclipses, analizó las distancias y tamaños del Sol y la Luna y fue el primero que sugirió que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés.

Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1919, cuando Albert Einstein logró probar durante un eclipse solar su teoría de la relatividad.

“Se vio efectivamente que la gravitación producida por la masa solar era capaz de desviar la luz cuando pasaba cerca de él, y una estrella que estaba detrás del Sol se pudo ver porque el camino óptico fue desviado”, explica el astrónomo José Ángel Docobo.

En otro avance histórico, el francés Pierre Jules Janssen observó durante un eclipse una línea espectral en la luz solar que permitió descubrir el helio.

Eclipse solar 2026: tras un siglo, se podrá ver este fenómeno en el país, ¿en dónde se podrá ver? Foto: Freepik

Cuáles serán las mejores zonas para ver el eclipse en España

La visibilidad del Trío Ibérico dependerá de la ubicación dentro del país, ya que solo algunas regiones estarán dentro de la franja de totalidad.

Entre las áreas privilegiadas se encuentran el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, así como zonas de Madrid, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En estos lugares, los observadores podrán vivir el momento más impactante: el paso de la luz del día a la oscuridad total durante varios minutos.

Además, el recorrido de la sombra lunar durante el eclipse de 2027 cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

“La sombra de la Luna se moverá a unos 258 kilómetros por hora y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros”, detallan los investigadores.

Cómo observar un eclipse solar de manera segura

Para disfrutar del eclipse de forma segura, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante el breve momento de totalidad.

La NASA recuerda utilizar lentes certificados ISO 12312-2 y telescopios con filtros especiales. La recomendación es clara: nunca mirar el Sol sin protección ocular adecuada.

Las transmisiones globales ofrecerán cobertura en alta definición y las agencias espaciales preparan experiencias con realidad aumentada para seguir el fenómeno desde cualquier parte del mundo.

En palabras de los especialistas, “para entonces, tecnologías que hoy parecen ciencia ficción podrían hacer del eclipse una experiencia aún más inmersiva”.

Al finalizar, la NASA subraya la magnitud del evento: “Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia”.