La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que ocurrirá el eclipse más largo del siglo, un evento que promete brindar un espectáculo visual. También dio detalles de la fecha en que se producirá y dónde será visible. El eclipse solar total, uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos, durará más de 6 minutos en su fase de oscuridad máxima, alcanzando un registro inusual. De acuerdo a la información de la NASA, el fenómeno se registrará el 2 de agosto de 2027, fecha a la que permanece atenta toda la comunidad científica. Ese día, la órbita terrestre alcanzará uno de sus tramos más distantes del Sol, un punto en el que la estrella pierde levemente tamaño desde nuestra perspectiva. En paralelo, la Luna estará ubicada en una de sus zonas de mayor cercanía a la Tierra, lo que incrementará su presencia visual en el cielo. A este escenario se suma un factor clave: el trazado de la sombra lunar cruzará áreas próximas al ecuador. Esa configuración geométrica permite que el satélite oculte al Sol durante un lapso inusualmente prolongado, extendiendo la franja de oscuridad total más de lo habitual. Se trata de un alineamiento excepcional, una coincidencia astronómica precisa que solo aparece en contadas ocasiones a lo largo de los siglos. La franja donde se proyectará la sombra del eclipse avanzará a lo largo de más de 15.000 kilómetros y cruzará territorios de Europa, África y Oriente Medio. Se trata de un corredor de unos 258 kilómetros de ancho, dentro del cual podrá observarse la totalidad del fenómeno. Estas emisiones permitirán seguir el evento en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Los especialistas insisten en que la seguridad es el primer paso para observar cualquier fenómeno solar. La exposición directa al Sol, sin protección adecuada, puede generar daños permanentes en la visión.