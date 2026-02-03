Se acerca el eclipse solar más extenso del siglo: persistirá más de 5 minutos e impactará a todas estas ciudades. (Fuente: Archivo)

El calendario astronómico de 2026 ya marca un evento que promete captar la atención de científicos, aficionados y curiosos de todo el mundo. Se trata del primer eclipse solar del año, un fenómeno poco frecuente que transformará al Sol durante unos minutos y dejará una imagen impactante en el cielo.

Aunque el eclipse no será visible de la misma manera en todo el planeta, su característica principal lo convierte en uno de los más llamativos de los últimos años. En lugar de oscurecer el cielo por completo, el Sol quedará rodeado por un borde brillante que genera un efecto visual único.

Sin embargo, no todos podrán observar este espectáculo en su máxima expresión. La fase más extrema del eclipse solo podrá verse desde una región muy específica del planeta, lo que ya despierta expectativas y preguntas sobre cuándo, dónde y cómo se producirá este fenómeno.

Qué tipo de eclipse solar ocurrirá en 2026

El 17 de febrero de 2026 tendrá lugar un eclipse solar anular, un tipo de eclipse que se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no llega a cubrirlo completamente. En ese momento, el satélite natural se encuentra a una mayor distancia de la Tierra, por lo que su tamaño aparente es menor que el del Sol.

Como resultado, se forma el conocido “anillo de fuego”, un círculo luminoso que rodea la silueta oscura de la Luna y permanece visible durante unos minutos en el punto máximo del evento.

En qué zona del planeta se verá el eclipse solar

La fase anular del eclipse, en la que se aprecia claramente el anillo de fuego, solo será visible desde la Antártida y sectores del océano austral. Esta franja de observación atraviesa regiones extremadamente remotas, lo que limita la posibilidad de verlo de manera directa para la mayoría de la población mundial.

En otras partes del planeta, el eclipse se observará de forma parcial, con el Sol cubierto solo en una porción de su superficie.

En qué regiones se verá el eclipse de manera parcial

Aunque el anillo de fuego será exclusivo de una zona puntual, el eclipse parcial podrá apreciarse en distintas regiones del hemisferio sur. Entre ellas se incluyen:

El extremo sur de América del Sur

Algunas áreas del sur de África

Sectores del océano Atlántico Sur, Índico y Pacífico Sur

En estos lugares, la Luna “morderá” el disco solar, generando un efecto visible, aunque menos impactante que la fase anular.

Cuánto durará el eclipse solar de febrero de 2026

El fenómeno completo, desde el inicio hasta el final del eclipse, se extenderá por más de cuatro horas. Sin embargo, el momento más esperado —cuando el Sol se convierte en un anillo de fuego— durará apenas un par de minutos, lo que refuerza su carácter excepcional.

Esta brevedad convierte al eclipse en un evento fugaz y altamente esperado dentro del calendario astronómico del año.

Por qué este eclipse será considerado extremo

Este eclipse solar será catalogado como extremo no solo por su apariencia, sino también por las condiciones en las que se producirá. La alineación precisa entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá que cerca del 96 % del disco solar quede cubierto, sin llegar a una oscuridad total.

Además, el hecho de que la fase anular solo sea visible desde zonas prácticamente deshabitadas lo convierte en un evento poco accesible y, por lo tanto, aún más singular.

Qué precauciones se deben tomar para observar el eclipse

Los especialistas recuerdan que nunca se debe mirar al Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse parcial. Para observar el fenómeno de forma segura es indispensable utilizar gafas especiales para eclipses o métodos indirectos.

En muchos casos, la mejor alternativa será seguir el evento a través de transmisiones en vivo realizadas por observatorios y agencias científicas, que permitirán ver el eclipse con explicaciones y detalles técnicos.