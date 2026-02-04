Llega el eclipse solar más largo de la historia en 2027

Próximamente, el mundo será testigo del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un fenómeno astronómico que oscurecerá el cielo durante más de seis minutos. Recorrerá miles de kilómetros a lo largo del mundo, dejando tras de sí un espectáculo natural irrepetible.

Aunque no todos los países podrán observarlo en su fase total, habrá transmisiones en vivo y alternativas seguras para disfrutarlo desde casa para quienes no estén en la franja de visibilidad directa, sin necesidad de binoculares ni telescopios especializados.

Informan el eclipse solar más largo de la historia

Conoce los detalles de este fenómeno y sé testigo de un evento histórico. Ten en cuenta las recomendaciones para observarlo sin inconvenientes para la salud.

Se avecina un eclipse total: el más extenso del siglo XXI

El eclipse total se llevará a cabo el 2 de agosto de 2027, alcanzando su momento de totalidad máxima entre 6 minutos y 22 a 23 segundos, lo que lo convertirá en el más prolongado del siglo hasta la fecha.

Su trayectoria abarcará más de 15,000 km, con una franja de totalidad de entre 258 y 275 kilómetros. Este evento será uno de los escasos eclipses visiblemente impactantes que cruzarán regiones densamente pobladas, lo que facilitará su observación masiva y la cobertura mediática a nivel global.

Un fenómeno que tardará en volver a ocurrir

Aunque ha habido eclipses prolongados en el pasado, como el de julio de 1991 (que tuvo una duración de 7 minutos y 2 segundos), el eclipse de 2027 será el más extenso desde entonces y se prevé que no se produzca otro de similar duración hasta aproximadamente el año 2114.

Esto se debe a que la luna estará próxima a su perigeo (su punto más cercano a la Tierra), lo que incrementa su tamaño aparente y extiende el periodo de oscurecimiento total.

Además, la trayectoria de este eclipse atravesará regiones con cielos despejados durante el verano, lo que aumenta las probabilidades de una observación exitosa y atrae la atención internacional.

Consejos para disfrutar del eclipse más largo del siglo desde la comodidad de tu hogar

Disfrutar de un eclipse solar puede ser una experiencia inolvidable, sin embargo, es de suma importancia llevar a cabo esta actividad de manera segura para prevenir daños en la vista.

Existen diversas alternativas que permiten observarlo sin riesgo y sin necesidad de equipos costosos , por lo que a continuación, se detallan algunas de ellas:

Usar gafas especiales con filtro ISO 12312-2, las únicas certificadas para mirar directamente al Sol durante un eclipse.

Evitar mirar al Sol a simple vista, ya que incluso en fases parciales puede provocar daño ocular irreversible.

Optar por métodos indirectos de observación, como proyectores caseros o cámaras oscuras estenopeicas.