El mundo se prepara para un evento sin precedentes en nuestra era. La comunidad científica confirmó los detalles del eclipse solar más largo del siglo 21, un fenómeno natural que promete sumergir a regiones enteras en una oscuridad absoluta durante un tiempo récord. Este evento no volverá a repetirse con tal magnitud en los próximos 100 años .

A diferencia de los eclipses convencionales que suelen durar apenas un par de minutos, este “gran eclipse” permitirá a los observadores experimentar la corona solar y el descenso de la temperatura de una manera mucho más prolongada y profunda.

¿Cuándo y por qué será el eclipse más largo del siglo?

El evento principal tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Según los cálculos de la NASA y diversos institutos de astrofísica, la totalidad del eclipse alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos. Esta cifra es asombrosa si se compara con el promedio de los eclipses totales de sol, posicionándolo como el más extenso desde el inicio del siglo y el más largo que la mayoría de los seres vivos actuales podrán presenciar.

La clave de su duración reside en la distancia entre la Tierra y la Luna en ese momento preciso, sumada a la posición de nuestro planeta respecto al Sol. Esta alineación perfecta proyectará una sombra más ancha de lo habitual, permitiendo que la “noche artificial” se extienda por mucho más tiempo, un fenómeno que no se volverá a ver hasta el año 2114.

Se producirá el eclipse más importante de los próximos años.

Las mejores ubicaciones para presenciar la oscuridad total

Aunque el fenómeno despertará interés en todo el mundo, la franja de totalidad —el camino exacto donde el sol quedará cubierto al 100%— cruzará puntos estratégicos de Europa, África y Asia.

España: El sur de la península ibérica, especialmente ciudades como Cádiz y Málaga , serán testigos privilegiados del evento.

Egipto: Este será el punto geográfico donde el eclipse alcanzará su máxima duración cerca de la ciudad de Luxor , convirtiendo a las antiguas pirámides en el escenario más épico del planeta.

Norte de África: Países como Marruecos, Argelia y Túnez también experimentarán una oscuridad prolongada de más de cinco minutos.

Este eclipse es muy especial debido a ciertos factores astronómicos:

La Tierra se encontrará cerca de su punto más distante del Sol, lo que hará que el astro se vea ligeramente más pequeño desde nuestro planeta.

La Luna estará próxima a su punto de mayor cercanía con la Tierra, aumentando su tamaño aparente.

La sombra lunar recorrerá zonas cercanas al Ecuador, lo que permite que la oscuridad total se extienda durante más tiempo.

Para los residentes en Estados Unidos y el resto de América, el eclipse se podrá seguir a través de transmisiones en vivo de alta definición, ya que las agencias espaciales desplegarán tecnología de punta para capturar cada segundo de este hito astronómico.

Los expertos recomiendan utilizar gafas de protección solar certificadas (ISO 12312-2), ya que mirar directamente al sol, incluso durante un eclipse tan largo, puede causar daños irreversibles en la visión.