Se aproxima el diluvio del año: 24 horas de caída de granizo y fuertes ráfagas de viento de más de 90km/h en el sur del país. (Imagen creada por IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que rige este miércoles 2 y jueves 3 de septiembre en la Patagonia.

El aviso se suma al temporal de tormentas, granizo y ráfagas de viento que ya afecta a la región en las próximas 48 horas .

Según el organismo, este tipo de alerta implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Qué localidades de Neuquén están bajo alerta el miércoles

Para la jornada del miércoles 2 de septiembre, el SMN puso bajo alerta amarilla a estas zonas cordilleranas de Neuquén:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

En estos sectores, se recomienda evitar circular por rutas de montaña sin necesidad y estar atento a los cortes que puedan disponer las autoridades viales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que rige este miércoles 2 y jueves 3 de septiembre en la Patagonia. Generado con IA.

Qué pasa en Santa Cruz el jueves 3

Para el jueves 3 de septiembre, la alerta amarilla por nevadas se traslada a otro sector de la Patagonia:

Cordillera de Güer Aike

Cordillera de Lago Argentino

En esa zona, el SMN pide extremar precauciones al volante por la posible acumulación de nieve sobre la calzada y la reducción de la visibilidad.

En este contexto, el organismo recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales, que se renuevan todos los días a las 6 y a las 18 horas, y consultar el estado de las rutas ante cualquier viaje programado para esos días.

Si bien el foco de las alertas está puesto en la cordillera, no se descarta que las condiciones invernales se extiendan a zonas bajas cercanas, por lo que conviene abrigarse y planificar los traslados con margen extra de tiempo.