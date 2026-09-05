El clima de Argentina podría atravesar un período de lluvias abundantes y tormentas durante los próximos meses, con algunas regiones que presentan un riesgo mayor de excesos hídricos.

El panorama cobra especial importancia de cara al fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

El noreste y el Litoral son las regiones que actualmente presentan la señal más marcada de precipitaciones por encima de los valores habituales.

Tormentas y lluvias intensas: cuáles son las zonas con mayor riesgo

Según las proyecciones, el noreste y el Litoral argentino concentran actualmente las mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a la media durante el período analizado.

Dentro de esta región, Misiones y el norte de Corrientes aparecen especialmente expuestas. Las estimaciones mencionadas en el informe contemplan anomalías de entre 150 y 200 milímetros durante septiembre, sobre registros habituales que rondan entre 120 y 150 milímetros para ese mes.

Si esas proyecciones se concretaran, algunos sectores podrían acumular más de 300 milímetros de lluvia, una situación capaz de generar importantes excesos de agua.

Litoral y noreste: las regiones que están bajo la lupa

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El escenario no se limita exclusivamente a las precipitaciones que puedan registrarse sobre una determinada localidad.

Los especialistas también ponen el foco en el comportamiento de las grandes cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, debido a que las lluvias en las zonas altas pueden provocar posteriormente crecidas y anegamientos en sectores ubicados a mayor distancia.

Entre las áreas que podrían verse afectadas aparecen sectores ribereños del Paraná, Rosario y el sur de Santa Fe, aunque las proyecciones para estas zonas todavía se mantienen dentro de los valores normales y podrían modificarse con el avance de la primavera.

¿Habrá granizo e inundaciones el sábado 5 y domingo 6?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los pronósticos trimestrales muestran tendencias y probabilidades, pero no determinan con precisión qué localidad recibirá un determinado volumen de lluvia en una fecha concreta.

Incluso un período considerado normal puede incluir uno o dos eventos meteorológicos extremos.

Por este motivo, para conocer si efectivamente habrá tormentas severas, caída de granizo, fuertes ráfagas o riesgo de inundaciones durante el próximo fin de semana, será necesario seguir las actualizaciones de corto plazo del SMN.

El riesgo de inundaciones aumenta en las zonas más vulnerables

El exceso de precipitaciones puede convertirse en un problema especialmente importante en zonas cercanas a los principales cursos de agua.

Las lluvias acumuladas en las cabeceras de las cuencas pueden generar crecidas y anegamientos días o semanas después , incluso en lugares donde no se hayan registrado precipitaciones extraordinarias.

El INTA también señaló que las grandes cuencas y sus afluentes podrían generar situaciones de riesgo tanto para las poblaciones rurales como para la producción agropecuaria ubicada cerca de los planos fluviales.

Qué recomiendan los especialistas ante el cambio de tiempo

Ante este escenario, los especialistas recomiendan seguir los pronósticos de corto plazo y no basarse únicamente en las tendencias climáticas de varios meses.

Las actualizaciones del SMN permiten conocer con mayor precisión la evolución de las tormentas, las precipitaciones y otros fenómenos extremos a medida que se acerca la fecha.

Por ahora, el panorama muestra mayor probabilidad de lluvias abundantes y presión sobre las cuencas hídricas, especialmente en el noreste y el Litoral.

Sin embargo, la intensidad y la ubicación exacta de cada evento dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos días.