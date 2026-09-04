Las condiciones meteorológicas empeorarán en el sur del país.

El tiempo cambiará de manera marcada este fin de semana en Río Negro, con especial atención en Viedma, la capital provincial. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de sábado 5 de septiembre con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura y fuertes ráfagas de viento.

La situación se presenta después de un viernes que ya tendrá condiciones inestables, por lo que el deterioro del tiempo podría extenderse durante varias horas.

Tormentas y fuertes ráfagas: cómo estará Viedma el sábado

Según el pronóstico extendido del SMN, Viedma tendrá una máxima de apenas 8°C y una mínima de 4°C durante el sábado. La jornada estará marcada por abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante distintos períodos del día.

Las lluvias serán en Viedma.

La probabilidad de lluvias se ubica entre 40% y 70% durante la madrugada y la mañana, mientras que continúa durante la tarde y la noche.

A esto se suma un escenario de viento intenso, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 80 km/h en algunos períodos, por lo que las condiciones serán extremadamente adversas.

El pronóstico extendido para Viedma

Viernes 4: mínima de 4°C y máxima de 13°C. Aumenta la inestabilidad y aparecen lluvias y tormentas durante distintos momentos.

Sábado 5: mínima de 4°C y máxima de 8°C. Jornada con lluvias, tormentas, cielo cubierto y ráfagas que podrían acercarse a los 90 km/h.

Domingo 6: mínima de 1°C y máxima de 10°C. Las condiciones mejoran, aunque todavía podría haber nubosidad durante la madrugada y la mañana.

Lunes 7: mínima de 1°C y máxima de 14°C. Se espera una jornada más estable y con mayor presencia del sol.

Martes 8: mínima de 5°C y máxima de 16°C. Tiempo estable, con cielo mayormente soleado.

Miércoles 9: mínima de 4°C y máxima de 14°C. Continúa el tiempo estable, aunque con períodos de nubosidad.

Jueves 10: mínima de 13°C y máxima de 20°C. Se espera un marcado ascenso térmico, con aumento de la nubosidad.

Qué hacer ante tormentas y ráfagas fuertes

Ante fenómenos meteorológicos de estas características, es recomendable :