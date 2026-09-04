El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad severa en la provincia de Chubut, especialmente en la zona de Rawson y sus alrededores.

Un sistema frontal traerá dos jornadas consecutivas de lluvias intensas, ráfagas de viento considerables y un paulatino descenso térmico que podría derivar en caída de lluvia y nieve combinadas.

Las condiciones comenzarán a deteriorarse a partir de la tarde del viernes 4 y se mantendrán hasta el sábado 5 de septiembre , dando paso a una paulatina mejora recién durante el domingo.

Pronóstico detallado para Rawson y la Patagonia central

El reporte extendido detalla la evolución del temporal durante las próximas jornadas:

Viernes 4: La jornada iniciará con cielo nublado y temperaturas mínimas de 5 °C. Hacia la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones aumentará entre un 10% y un 40%, acompañada por ráfagas de viento del sector norte que podrían alcanzar velocidades de entre 70 km/h y 87 km/h. La máxima prevista es de 11 °C.

Sábado 5: Será el día más crítico del fenómeno meteorológico. Se registrarán precipitaciones continuas con Será el día más crítico del fenómeno meteorológico. Se registrarán precipitaciones continuas con caída de agua y lluvia helada o nieve durante la mañana, junto a un marcado descenso térmico con marcas entre los 2 °C de mínima y apenas 6 °C de máxima. Los vientos se mantendrán firmes con ráfagas de hasta 59 km/h.

Domingo 6: Se espera un cese definitivo de las precipitaciones y la salida del sol. La jornada comenzará fría con 0 °C de mínima, alcanzando los 12 °C por la tarde con vientos más moderados.

EFE

Cómo estará el tiempo en el AMBA el viernes y sábado

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el escenario meteorológico para el cierre de la semana se presentará con mejores condiciones en comparación con el sur del país, aunque con temperaturas bien primaverales y ambiente fresco por las mañanas.

Para el viernes 4 se prevé una jornada con nubosidad variable, sin probabilidad de lluvias y vientos moderados del sector este.

Las marcas térmicas oscilarán entre los 9 °C de mínima y una máxima que rozará los 18 °C. Por su parte, el sábado 5 mantendrá el cielo parcialmente nublado con un paulatino incremento de la cobertura nubosa hacia la noche, pero sin alertas por precipitaciones, registrando una mínima cercana a los 11 °C y una máxima estimada en 20 °C.