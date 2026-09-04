El frío vuelve a instalarse en Viedma y el pronóstico anticipa un fin de semana con lluvias débiles, viento y temperaturas muy bajas. El cambio se sentirá con fuerza durante el sábado, cuando la máxima apenas llegará a 8 °C.

El descenso continuará durante las siguientes jornadas y la temperatura tocará valores todavía más bajos. La madrugada del lunes será el momento más frío, con una mínima prevista de 0 °C.

Viedma: lluvia, viento y una máxima de apenas 8 °C

El sábado 5 de septiembre será la jornada más complicada del fin de semana. La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará apenas los 8 °C.

Durante la madrugada, la mañana y la tarde se esperan lluvias débiles. El viento también tendrá presencia, con velocidades que podrían llegar a los 27 km/h.

Por la noche, las precipitaciones perderán intensidad y el cielo estará parcialmente nublado. El viento soplará desde el sur.

Durante la madrugada, la mañana y la tarde se esperan lluvias débiles en Viedma. (Foto: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

La temperatura caerá hasta 1 °C durante el domingo

El domingo 6 de septiembre llegará con una mejora en las condiciones del tiempo. Sin embargo, el frío continuará y la mínima será de apenas 1 °C.

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana y la tarde estará despejado. El viento será del oeste y noroeste.

La situación será todavía más fría durante la madrugada siguiente. El lunes 7, la temperatura mínima podría llegar a 0 °C, mientras que la máxima alcanzará los 14 °C.

Cuándo volverán a subir las temperaturas en Viedma

Durante el domingo 6 de septiembre, el frío continuará y la mínima será de apenas 1 °C. (Fuente: Shutterstock)

Después del marcado descenso térmico, las temperaturas comenzarán a recuperarse. El martes 8 tendrá una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C, con cielo despejado.

El miércoles 9 continuará con una madrugada fría, con 2 °C de mínima. Durante la tarde, la temperatura llegará nuevamente a los 16 °C.