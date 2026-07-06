Se viene una violenta tormenta tras la ola de calor con caída de granizo y vientos de más de 70 km/h: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población por el avance de una tormenta que provocará vientos de hasta 70 km/h en distintos puntos del territorio nacional.

En el marco de esta alerta, el organismo encargado de difundir las condiciones meteorológicas confirmó a su vez la llegada de tormentas eléctricas cargadas de granizo que generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias fuertes en distintos puntos del país.

¿Cómo serán las tormentas de esta semana?

El Servicio Meteorológico Nacional encendió las alarmas ante lo que se perfila como el evento climático más severo de la temporada: un “diluvio” continuo que descargará 96 horas de lluvias intensas y tormentas eléctricas en gran parte del país.

Este fenómeno excepcional, provocado por el avance bloqueado de un frente frío y un sistema de baja presión extrema, romperá con semanas de estabilidad y amenaza con generar importantes acumulaciones de agua, caída localizada de granizo y fuertes ráfagas de viento.

¿Dónde habrá tormenta de esta semana?

El epicentro del diluvio se concentrará con fuerza en el sudoeste y centro de la provincia de Buenos Aires (afectando localidades clave como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Olavarría y Azul), extendiéndose hacia el norte de La Pampa (alrededor de General Pico) y el sur y sudeste de Córdoba (zonas de Río Cuarto y Marcos Juárez).

En este cuadrante central, el estancamiento del frente frío provocará que las lluvias no den tregua durante cuatro días seguidos, con acumulados que podrían duplicar las medias mensuales de la región.

Hacia la segunda mitad del fenómeno, el eje de las tormentas eléctricas más severas se desplazará de forma lineal hacia el norte. Las áreas bajo máxima alerta por milimetrajes críticos y granizo serán el centro y norte de Santa Fe (desde la capital provincial hacia Reconquista), todo el centro y este de Santiago del Estero, y el sudoeste de Chaco (zona de Villa Ángela y Charata).

Finalmente, el sistema descargará sus últimos cartuchos con lluvias persistentes sobre el norte de Entre Ríos y la provincia de Corrientes, convirtiendo a todo el corredor del Litoral en una de las zonas con mayor riesgo de anegamientos.



