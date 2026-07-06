La Comisión Nacional del Agua alertó por un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones del país durante el arranque de la semana.

El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirá un ambiente favorable para lluvias fuertes a intensas en distintas entidades.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo , por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en las zonas con mayor riesgo.

Conagua advierte por tormentones y lluvias intensas para el inicio de la semana: qué estados serán los más perjudicados frente al fenómeno climático

El pronóstico de la Conagua indica que las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, donde la interacción de diversos sistemas atmosféricos favorecerá tormentas de consideración.

La Comisión Nacional del Agua alertó por un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones del país durante el arranque de la semana.

Entre los estados con precipitaciones más importantes se encuentran Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz , donde se prevén lluvias intensas durante el periodo pronosticado.

Además, en entidades del norte, noreste y la Península de Yucatán continuarán registrándose intervalos de chubascos y lluvias fuertes, por lo que las condiciones de inestabilidad se mantendrán en gran parte del país.

Alerta por inundaciones, deslaves y caída de granizo

El organismo meteorológico explicó que las lluvias podrán presentarse con actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, especialmente durante las tardes y noches.

Asimismo, advirtió que las precipitaciones intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Ante este panorama, recomendó extremar precauciones al conducir, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informado mediante los reportes oficiales que emita el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Por qué seguirá lloviendo en México durante los próximos días?

Según el SMN, las lluvias son consecuencia de la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera con canales de baja presión y el ingreso constante de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. A este escenario también se suman condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen el desarrollo de nubes de tormenta sobre amplias zonas del territorio nacional, manteniendo el potencial de precipitaciones durante el inicio de la semana.