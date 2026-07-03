Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles afectaciones en zonas urbanas y carreteras.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables en gran parte del territorio nacional durante el cierre de la semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de humedad y la interacción de distintos sistemas atmosféricos favorecerán tormentas de distinta intensidad en varias regiones del país.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, ya que las lluvias podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos , así como reducción de la visibilidad en algunos tramos carreteros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles afectaciones en zonas urbanas y carreteras. gcuellar

Alertan por tormentones de cara al fin de semana: Qué estados registrarán las lluvias más intensas el jueves 3 de julio

Para este jueves 3 de julio, el SMN prevé lluvias intensas en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. En estas entidades se esperan acumulados importantes de agua, acompañados de actividad eléctrica y, de manera aislada, posible caída de granizo.

Además de estas entidades, otros estados podrían registrar lluvias fuertes y chubascos a lo largo del día, aunque con menor intensidad. Las autoridades recomendaron extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y deslaves.

El organismo también advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, crecidas de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y vialidades, especialmente en zonas montañosas o de difícil drenaje.

Pronóstico para el viernes 4 de julio: Jalisco y Michoacán, entre los más afectados

Para el viernes 4 de julio, el pronóstico indica que las lluvias muy fuertes se concentrarán principalmente en zonas de Jalisco y Michoacán, donde continuará el ambiente inestable debido a la presencia de humedad y otros sistemas atmosféricos.

Aunque estas dos entidades destacan por la intensidad prevista de las precipitaciones, el SMN indicó que otras regiones del país también podrían presentar lluvias de diversa magnitud durante la jornada.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar conforme avance el sistema.

Qué riesgos pueden provocar las lluvias intensas este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos. También existe la posibilidad de deslaves en áreas montañosas y de caída de árboles o anuncios por las rachas de viento asociadas a las tormentas.

Otro de los riesgos es la disminución de la visibilidad en carreteras debido a la lluvia y a la presencia de bancos de niebla, por lo que se recomienda conducir con precaución y evitar cruzar cauces de agua durante las precipitaciones.

Protección Civil y la Conagua reiteraron el llamado a seguir los avisos oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades locales para reducir riesgos durante los próximos días.