El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó una nueva modalidad para que jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad puedan viajar gratis en subte con solo presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida permite utilizar el documento como medio de validación en los molinetes habilitados, sin necesidad de contar con una tarjeta SUBE o utilizar una aplicación para ingresar a las estaciones.

El beneficio ya se encuentra operativo y alcanza a quienes cumplan con las condiciones establecidas por la legislación porteña. Entre ellas, deberán tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y percibir ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios.

La iniciativa se enmarca en las modificaciones introducidas por la Ley 6966, que actualizó el régimen de gratuidad del transporte subterráneo establecido por la Ley 6817.

Quiénes pueden viajar gratis en subte con DNI

El beneficio está destinado a determinados grupos de personas que cumplan con los requisitos económicos y de residencia establecidos por el Gobierno porteño.

Podrán solicitarlo:

Jubilados que tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pensionados que cumplan con las condiciones establecidas.

Retirados de las Fuerzas Armadas.

Retirados de las fuerzas de seguridad.

Además, deberán cumplir con dos condiciones económicas y administrativas:

Percibir ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios.

Declarar que no reciben otros ingresos de ninguna naturaleza por fuera de los haberes previsionales informados.

Para verificar estas condiciones, se solicita el DNI, el último recibo de haberes y una declaración jurada.

Persona apoyando el DNI en el molinete del subte. ChatGPT | Audiencias

Cómo hacer el trámite para viajar gratis en subte

Las personas que quieran acceder al boleto gratuito deberán gestionar previamente el beneficio a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al trámite oficial del Gobierno porteño.

Acceder con usuario y contraseña de miBA.

Completar los datos personales solicitados.

Adjuntar la documentación requerida y el último recibo de haberes.

Confirmar las declaraciones juradas y enviar la solicitud

También se puede realizar la gestión de manera presencial, sin turno previo, en las sedes comunales de la Ciudad.

El trámite es gratuito. Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibirá una notificación por WhatsApp. Según el procedimiento oficial, la confirmación puede llegar a partir de las 24 horas siguientes.

Desde ese momento, podrá utilizar el DNI para ingresar al subte.

Cómo utilizar el DNI en los molinetes del subte

Una vez aprobado el beneficio, los jubilados y pensionados podrán validar sus viajes directamente con el documento físico en los molinetes Multipago habilitados.

El sistema permite dos modalidades de lectura: acercar el DNI al sensor de proximidad o mostrar el código de barras del documento frente al lector correspondiente.

Es importante tener en cuenta que no todos los molinetes permiten utilizar el DNI. El sistema funciona en los equipos Multipago habilitados y no en aquellos que operan exclusivamente con SUBE.

De esta manera, quienes integren los grupos alcanzados por la normativa podrán viajar sin pagar el boleto, siempre que hayan completado y obtenido la aprobación del trámite correspondiente.