El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población mexicana por las intensas lluvias que se registrarán a partir del domingo a la noche y el comienzo de la última semana de enero.

La entidad confirmó cuáles son los estados que se verán afectados con el desplazamiento de la tercera tormenta invernal de la temporada y el avance de los frentes fríos.

Se acercan las tormentas: ¿dónde habrá lluvias la última semana de enero?

El SMN continúa vigilando la tercera tormenta invernal de la temporada, que se desplazará sobre el norte del territorio mexicano durante el transcurso de la jornada y continuará interaccionando con un río atmosférico, lo que provocará intensas precipitaciones y chubascos en dicha región.

El pronóstico del tiempo para la República Mexicana durante el domingo 25 de enero. (Foto: SMN)

En horas de la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar a México. Sin embargo, el frente frío núm. 30 impactará en distintas entidades federativas del país. Este sistema recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, interaccionará con el río atmosférico, que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, y con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el sureste de México, generando las condiciones propicias para que se registren fuertes lluvias en las zonas anteriormente mencionadas.

A partir del lunes y el martes, el frente frío continuará desplazándose sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán. La masa de aire ártico asociada al frente mantendrá ambiente muy frío a gélido, con bancos de niebla matutinos, sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México.

Además, se producirá evento de “Norte” muy fuerte a intenso, lo que generará un oleaje elevado en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Uno por uno: en qué estados lloverá hasta el martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las lluvias fuertes a muy fuertes, que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el lunes 26 de enero. (Foto: Archivo)

En este sentido, los estados que se verán afectados por las intensas precipitaciones durante la última semana de enero son:

Domingo 25 de enero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.

Lunes 26 de enero

Lluvias intensas con puntuales torrenciales ( 150 a 250 mm ): Tabasco y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes ( 25 a 50 mm ): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos ( 5 a 25 mm ): Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Totonaca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero.

Martes 27 de enero