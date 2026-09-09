Se viene el diluvio del año el miércoles 9 de septiembre: fuertes lluvias, posible caída de granizo y ráfagas de viento en Chubut.

Un frente de inestabilidad de considerable magnitud afectará de manera directa a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Mendoza a partir del jueves 10 de septiembre.

Esto provocará un marcado cambio en las condiciones del tiempo con precipitaciones de variada intensidad, desarrollo de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un posterior descenso térmico.

El impacto del temporal provincia por provincia a partir del jueves

El despliegue del sistema de mal tiempo en las regiones del NOA y Cuyo presentará diferentes niveles de intensidad según la zona:

Jujuy

Registrará tormentas y precipitaciones desde la tarde del jueves con vientos que oscilarán entre los 42 km/h y 59 km/h.

Durante el viernes se mantendrán ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que para el fin de semana se aguarda un desplome térmico con mínimas de 5 °C y máximas de apenas 8 °C.

Salta

El jueves 10 comenzará con cielo cubierto e incrementará la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Tras una leve tregua el viernes, el frente frío se asentará durante el fin de semana con lluvias persistentes y temperaturas máximas que no superarán los 8 °C el domingo.

Catamarca

Presentará el escenario más severo durante la noche del jueves, con hasta un 70% de probabilidad de lluvias e intensas tormentas eléctricas.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h en horas de la tarde y noche, seguidas de un descenso paulatino de la temperatura hacia el fin de semana.

Se viene un diluvio histórico junto a una borrasca fría que afectará a estas provincias: alerta por lluvias por 72 horas. Foto: EFE

La Rioja

La inestabilidad se sentirá con fuerza durante la tarde y noche del jueves 10, con probabilidad de tormentas eléctricas de entre un 10% y un 40% y temperaturas máximas de 24 °C.

El viernes continuará con tormentas aisladas, dando paso a un fin de semana gélido con lluvias constantes y mínimas de hasta 6 °C hacia el domingo.

Mendoza

Experimentará un deterioro paulatino de las condiciones.

Si bien el jueves se mantendrá sin lluvias registradas, a partir del viernes 11 comenzarán las precipitaciones aisladas, consolidando para el fin de semana un escenario de precipitaciones intensas y temperaturas bajo cero.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante la jornada del jueves

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el jueves 10 de septiembre transcurrirá con condiciones estables y tiempo agradable.

Durante la mañana predominara el cielo despejado a parcialmente nublado, marcando una temperatura mínima de alrededor de 11 °C.

Hacia la tarde, el sol permitirá un gradual ascenso térmico hasta alcanzar los 18 °C de máxima, con vientos moderados del sector noreste de hasta 13 km/h.

Por la noche la nubosidad ir en aumento de forma paulatina, dejando un ambiente fresco con 14 °C y sin probabilidad de precipitaciones significativas.