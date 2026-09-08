El clima en Buenos Aires dará un fuerte giro durante los próximos días. Después de las jornadas de frío, el ingreso de un nuevo sistema de inestabilidad provocará lluvias, abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y fuertes ráfagas de viento en CABA y AMBA.

El cambio comenzará a notarse desde el miércoles 9 de septiembre, cuando aumentará progresivamente la presencia de nubes y podrían registrarse precipitaciones. El escenario se volverá más inestable durante el jueves y continuará durante buena parte de la semana siguiente.

De acuerdo con las previsiones, el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y cubierto durante varios días, con un período especialmente frío durante el fin de semana.

La mejora recién llegaría hacia el jueves 17 de septiembre, cuando volverían las condiciones más estables y las temperaturas comenzarían a recuperarse.

Cuándo llegan las lluvias y el tormentón a Buenos Aires

El deterioro del tiempo comenzará durante la tarde del miércoles 9 de septiembre. Aunque durante las primeras horas habrá momentos de mayor estabilidad, las nubes irán ganando terreno a medida que avance la jornada.

Para la noche se esperan lluvias débiles e intermitentes, acompañadas por viento del sector este. La temperatura rondará los 9 grados durante las horas más frías y alcanzará una máxima cercana a los 16 grados.

El panorama se complicará todavía más a partir del jueves 10 de septiembre, cuando se afiance la inestabilidad y aumente la cobertura nubosa sobre Buenos Aires.

El clima en Buenos Aires tendrá varios días de lluvias, frío, nubosidad y fuertes ráfagas de viento antes de la llegada de una mejora con temperaturas de hasta 21 grados. Shutterstock

Fin de semana con frío, lluvias y fuertes ráfagas

El jueves y el viernes estarán marcados por la presencia de nubosidad, temperaturas bajas y viento. Las máximas rondarán los 16 grados, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 43 km/h, especialmente con la circulación de viento del sudeste.

El escenario más frío llegará durante el fin de semana. Entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, las temperaturas descenderán de manera considerable, con mínimas cercanas a los 4 grados y máximas que apenas alcanzarían los 12 grados.

La inestabilidad no terminará allí. Durante el lunes 14 y el martes 15 continuará el cielo mayormente nublado, con mínimas de entre 5 y 8 grados y ráfagas que podrían acercarse a los 41 km/h.

Cuándo vuelve el sol y sube la temperatura

El alivio llegaría recién hacia el jueves 17 de septiembre, cuando las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar y el cielo tendría una mayor presencia de sol.

Con el alejamiento del sistema de inestabilidad, las temperaturas también iniciarían una recuperación. Para ese día se espera una máxima cercana a los 21 grados, marcando el regreso de un escenario mucho más agradable después de varios días de frío, nubosidad y viento.