Después de una seguidilla de jornadas templadas y con cielos mayormente despejados, el pronóstico extendido para La Plata marca un giro que empieza a sentirse desde el jueves 10 de septiembre.

La ciudad viene de acumular varios días de sol y de un ascenso sostenido de las máximas, pero el escenario sufrirá una modificación en la antesala al segundo fin de semana del mes.

Los datos disponibles anticipan lluvias débiles y un descenso de la temperatura que se extenderá durante buena parte del fin de semana.

Cuándo empieza a llover en La Plata esta semana

El jueves 10 de septiembre marca la bisagra: la máxima llega a 19°C, la más alta de todo el pronóstico, pero de fondo ya aparece la lluvia débil en las previsiones del día.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

Durante la madrugada y la mañana predominan las nubes, con humedad por encima del 90%. Recién hacia la tarde y la noche el cielo se despeja parcialmente, aunque la inestabilidad ya quedó instalada.

El viernes 11 confirma esa tendencia: la jornada arranca parcialmente nublada, mejora hacia el mediodía y vuelve a cerrar con lluvia débil por la noche, con vientos del sudeste de hasta 18 km/h.

Fin de semana con más lluvias y temperaturas en baja en La Plata

Los datos disponibles anticipan para La Plata lluvias débiles y un descenso de la temperatura que se extenderá durante buena parte del fin de semana. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

El sábado 12 de septiembre es el día más inestable de todo el pronóstico, con cielo cubierto casi todo el día y lluvia débil durante la madrugada.

Las marcas térmicas también bajan de forma notoria: la máxima no supera los 12°C y la mínima ronda los 6°C, la caída más marcada de la semana.

Algunos datos claves de esa jornada:

Vientos del sur de hasta 22 km/h por la madrugada.

Humedad cercana al 96% en las primeras horas.

Presión en ascenso hacia la noche, señal de mejora posterior.

Qué pasa después: así sigue el pronóstico en La Plata

El domingo 13 trae la recuperación: el cielo se despeja, aunque la mínima cae a apenas 2°C, la más baja de todo el período analizado.

El lunes 14 de septiembre confirma esa mejora, con jornada despejada durante buena parte del día y una máxima de 13°C.

En síntesis, el patrón para los próximos días en La Plata combina un breve pero marcado episodio de lluvias débiles entre jueves y sábado, seguido de un descenso térmico que se estabiliza recién hacia el inicio de la semana siguiente.