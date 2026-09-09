Los conductores profesionales de taxis de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con un régimen especial que les permite compensar determinadas multas de tránsito sin pagar dinero, mediante la realización de traslados comunitarios gratuitos.

El beneficio se encuentra contemplado dentro del marco establecido por la Ley CABA N°4349/2012.

Adiós multas de tránsito: quiénes pueden eliminarlas de su historial sin pagar un peso

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permite a los conductores profesionales de taxis sustituir multas de tránsito por traslados comunitarios, en función de las necesidades establecidas por la Dirección General de Administración de Infracciones.

¿Qué cambios introduce la nueva normativa para taxis y VTC? Fuente: archivo.

Qué deben presentar los taxistas para sustituir una multa de tránsito

Para acceder a este beneficio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita determinada documentación. Los requisitos incluyen:

DNI del titular y del chofer.

Licencia de conducir.

Magnética del taxi y del chofer.

Seguro del vehículo, con certificado de cobertura, póliza y último comprobante de pago.

Cédula verde del taxi.

Una vez presentada la documentación, se evalúa la solicitud y se establecen las condiciones para realizar los traslados comunitarios.

Cómo hacer el trámite para compensar las infracciones sin pagar

El trámite puede realizarse completamente de manera digital a través de la plataforma de trámites del Gobierno de la Ciudad.

También existe la posibilidad de hacerlo presencialmente con turno previo en la Subsede Comunal 3, Moreno 2301, Spinetto Shopping, y desde septiembre en la Sede Comunal 4, Av. Del Barco Centenera 2906.

En el caso de las resoluciones en ausencia del infractor, los interesados pueden presentarse sin turno en las oficinas de la Dirección General de Administración de Infracciones, ubicadas en Av. Regimiento de Patricios 65, de lunes a viernes de 8 a 13:30 y de 14 a 19:30.