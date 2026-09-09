El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 es de $ 1.480 para la compra y $ 1530.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana, que alcanzó el 47.56%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.535, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1420.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las limitaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: