Mantener el negro intenso en la ropa es un desafío, pero el secreto está en tu cocina, aunque esto pueda sonar sorprendente. Agregar una cucharadita de pimienta negra en el lavarropas actúa como un exfoliante natural que elimina los restos de detergente, responsables de que las prendas se vean grises. Es el truco definitivo para renovar tus jeans o cualquier otra prensa oscura.

Lejos de teñir la ropa o dejar manchas, esta especia funciona como un abrasivo natural extremadamente suave.

Cómo usar la pimienta negra para renovar el color de tus prendas oscuras

Cuando se mezcla con el agua durante el lavado, las partículas de la pimienta negra actúan como una especie de “microexfoliante textil”. Es decir, ayudan a desprender los restos de jabón acumulados en las fibras sin dañar el tejido.

Ingredientes

Solo 1 cucharadita de pimienta negra molida.

Procedimiento

Colocar la ropa oscura en el tambor. Agregar la pimienta directamente sobre la ropa (no en el cajetín del jabón). Iniciar un ciclo de lavado con agua fría . Usar la cantidad habitual de detergente.



Es fundamental usar pimienta negra molida bien fina. Los granos enteros no cumplirían la función de "exfoliar" las fibras y podrían quedarse atrapados en los pliegues de la ropa. Generada por Gemini

¿La ropa queda con olor? Todo lo que tenés que saber

Para que el truco sea un éxito total y no haya sorpresas, tené en cuenta estos tres puntos clave:

El mito del olor: es la duda número uno. La realidad es que la pimienta se elimina por completo durante el ciclo de enjuague. La ropa sale con el aroma de tu jabón o suavizante habitual, sin ningún rastro de olor a especia.

Pimienta molida, no en grano: es fundamental usar pimienta negra molida bien fina . Los granos enteros no cumplirían la función de “exfoliar” las fibras y podrían quedarse atrapados en los pliegues de la ropa.

Agua fría siempre: este truco funciona mejor en ciclos de lavado en frío. El agua caliente suele ser la principal enemiga de los tintes oscuros, por lo que la combinación de pimienta y temperatura baja es el “combo ideal” para tus jeans.

Para cerrar la nota con broche de oro y fomentar el interlinking (que los usuarios sigan navegando en otros artículos de El Cronista), esta sección debe ser rápida, útil y muy visual.

Aquí tenés el desarrollo de los hacks relacionados con un tono práctico y directo:

Otros “hacks” que tu ropa te va a agradecer

Si te sorprendió lo de la pimienta, estos tres trucos con ingredientes básicos te van a ahorrar mucho dinero en productos de limpieza: