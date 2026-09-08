Las lluvias volverán a ganar protagonismo en Formosa desde este miércoles 9 de septiembre, con un escenario de inestabilidad que podría extenderse durante varias jornadas.

El pronóstico anticipa precipitaciones durante buena parte del período y condiciones favorables para la formación de tormentas.

A partir del miércoles 9 de septiembre, la probabilidad de lluvias aumentará de manera marcada y el mal tiempo podría mantenerse durante las siguientes 48 horas, con actividad eléctrica y chaparrones de variada intensidad.

Lluvias intensas y tormentas: cuándo llega el temporal a Formosa

El miércoles 9 de septiembre comenzará el cambio de condiciones en Formosa. El pronóstico anticipa lluvias durante la mañana y nuevamente hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza el 80%.

La situación podría prolongarse durante el jueves 10 de septiembre, cuando la probabilidad de lluvias trepa al 90%. El escenario mantiene la posibilidad de tormentas y períodos de precipitaciones intensas.

El temporal llegará a Formosa desde el miércoles 9 de septiembre con lluvias, tormentas y actividad eléctrica. Shutterstock / Composición Canva

Cómo seguirá el tiempo durante las próximas 48 horas

Durante el jueves y viernes, la inestabilidad continuará sobre la provincia. Para ambas jornadas se prevén lluvias con una probabilidad cercana al 90%, por lo que el período podría estar marcado por precipitaciones persistentes y cielos mayormente cubiertos.

Las temperaturas también mostrarán cambios: después de alcanzar los 30°C el miércoles, la máxima prevista será de 28°C el jueves y volverá a subir hasta los 31°C el viernes.

Alerta por tormentas: qué se espera y cómo continuará el clima

El escenario meteorológico requiere atención ante la posibilidad de tormentas y actividad eléctrica asociadas al ingreso de mayor humedad. En episodios de este tipo, las precipitaciones pueden presentarse de manera irregular y concentrarse en períodos cortos.

El mal tiempo podría continuar incluso durante el fin de semana, ya que el pronóstico mantiene lluvias para el sábado 12 de septiembre, aunque con un descenso marcado de las temperaturas.