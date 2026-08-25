Las precipitaciones en Argentina estarán presentes nuevamente y se acerca al país una fuerte tormenta que estará acompañada por ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias abundantes para este miércoles 26 de agosto.

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional en el informe del pronóstico extendido, en la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, se espera una tormenta de importante magnitud, la cual estará vigente durante toda la jornada.

Se aproxima una fuerte tormenta a Santa Rosa

El SMN indicó que la tormenta se presentará durante el miércoles 26 de agosto y las precipitaciones irán en aumento desde la mañana.

Por su parte, las lluvias más fuertes se darán durante la tarde y el anochecer. Para esa franja horaria, se espera una importante cantidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento y no se descarta la caída de granizo en las zonas afectadas .

En tanto, se aconseja seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir cualquier tipo de incidente.

Las tormentas podrían extenderse. Shutterstock / Composición Canva

Recomendaciones del SMN

Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Si la tormenta sorprende a una persona en el exterior, buscar refugio inmediatamente en una casa, edificio o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán de la siguiente manera: