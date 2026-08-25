Las precipitaciones en Argentina estarán presentes nuevamente y se acerca al país una fuerte tormenta que estará acompañada por ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias abundantes para este miércoles 26 de agosto.
Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional en el informe del pronóstico extendido, en la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, se espera una tormenta de importante magnitud, la cual estará vigente durante toda la jornada.
Se aproxima una fuerte tormenta a Santa Rosa
El SMN indicó que la tormenta se presentará durante el miércoles 26 de agosto y las precipitaciones irán en aumento desde la mañana.
Por su parte, las lluvias más fuertes se darán durante la tarde y el anochecer. Para esa franja horaria, se espera una importante cantidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento y no se descarta la caída de granizo en las zonas afectadas.
En tanto, se aconseja seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir cualquier tipo de incidente.
Recomendaciones del SMN
- Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.
- Si la tormenta sorprende a una persona en el exterior, buscar refugio inmediatamente en una casa, edificio o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán de la siguiente manera:
- Martes 25: cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con mayor nubosidad hacia la noche. Temperatura mínima de 8°C y máxima de 14°C. Sin lluvias previstas.
- Miércoles 26: jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, algo nublado por la tarde y nuevamente nublado hacia la noche. Mínima de 10°C y máxima de 19°C. Sin precipitaciones.
- Jueves 27: será el día más inestable de la semana, con tormentas y lluvias durante la mañana y probabilidad de precipitaciones también por la tarde. La mínima será de 14°C y la máxima de 18°C. La probabilidad de lluvia llegará al 70%.
- Viernes 28: cielo parcialmente nublado durante la mañana, con mayor presencia del sol durante la tarde. Temperaturas entre 11°C y 17°C. Baja probabilidad de precipitaciones.
- Sábado 29: jornada estable, con cielo parcialmente nublado y algunos períodos soleados. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 17°C. No se esperan lluvias.
- Domingo 30: se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas de entre 11°C y 17°C. Sin precipitaciones previstas.
- Lunes 31: cielo parcialmente nublado durante la mañana y con mayor presencia del sol durante la tarde. Mínima de 11°C y máxima de 18°C. Sin lluvias.