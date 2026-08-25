Ingresa el diluvio del siglo hoy martes 25: tormentas con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento en Neuquén, Río Negro y Chubut

Argentina afrontará una mitad de semana marcada por cambios bruscos en el tiempo por el ingreso de un fuerte temporal a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Se esperan hasta 35 milímetros de agua acumulada con intensas ráfagas de viento.

El pronóstico anticipa varias jornadas con intensa caída de agua en cortos periodos de tiempo y vientos que podrían superar los 73 kilómetros por hora, por lo que se podría ver afectado el normal desarrollo de las actividades diarias.

La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llama a los ciudadanos a que presten especial atención a los informes especiales para estar al tanto del desarrollo del clima.

Qué provincias serán localidades serán golpeadas por la tormenta, según el pronóstico del SMN

Las tormentas golpearán las localidades cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Neuquén

Las localidades de San Martín de los Andes, Chapelco y Villa La Angostura se verán envueltas en un sistema de tormentas desde el martes hasta el jueves. Para estos días se prevé un acumulado 83 milímetros con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 73 kilómetros por hora.

La temperatura se ubicará en torno a los 7° y 1° con posible caída de granizo, por lo que se recomienda evitar realizar actividades al aire libre.

Río Negro

En caso de Río Negro, San Carlos de Bariloche y El Bolsón acumularán 45 milímetros de agua. Los vientos escalarán hasta los 51 kilómetros por hora y se espera caída de nieve.

El temporal recién se calmará durante la mañana del viernes con un menor acumulado de agua.

Chubut

Los informes oficiales del SMN detallan que en Esquel se espera una lluvia menos intensa durante estos tres días, pero con presencia de vientos fuertes.

En Alto Rio Senguer el tiempo estará marcado por granizo y nevadas, por lo que el organismo recomendó mantenerse al tanto del pronóstico.

Recomendaciones del SMN para las tormentas

Limpiar sumideros y drenajes para evitar inundaciones.

Retirar objetos de patios y balcones que puedan ser afectados por el viento.

Mantenerse al tanto de los pronósticos.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Alejarse de postes y árboles.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el clima, según el pronóstico del SMN

El inicio de la semana estuvo marcado por un clima fresco y seco en Buenos Aires. Durante la tarde del miércoles las temperaturas comenzarán a elevarse hasta los 19° para dar paso a una madrugada de jueves de lluvias. Se espera intensa actividad eléctrica durante la noche con una sensación térmica de entre 18° y 12°.

Tras la tormenta, le viernes estará marcado por la presencia del sol con máximas de 17°. El fin de semana será ideal para realizar actividades al aire libre por el cielo despejado.