Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26 de agosto: tormentas intensas, calor y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El clima de México tendrá este martes 25 de agosto un marcado contraste entre lluvias intensas y calor extremo. El pronóstico contempla precipitaciones muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en el noroeste las temperaturas máximas podrían superar los 45 °C.

La combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la presencia de la onda tropical número 31 favorecerá el desarrollo de chubascos, tormentas eléctricas y lluvias fuertes en distintas regiones del país.

Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26 de agosto: tormentas intensas, calor y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

¿Dónde habrá lluvias muy fuertes este martes 25 de agosto?

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el occidente. Se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros en zonas de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo podrían registrarse chubascos de menor intensidad.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Sigue la alerta por el calor: los estados más afectados

El calor extremo continuará en el norte y noroeste de México. Baja California, en su zona noreste, y Sonora, en el noroeste y oeste, podrían superar los 45 °C.

Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La onda de calor también continuará afectando a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y se extenderá a sectores de Baja California Sur y Sonora.

En otras regiones del país, las máximas oscilarán entre 30 y 40 °C, especialmente en estados del Pacífico, centro, oriente, sur y sureste.

Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26 de agosto: tormentas intensas, calor y ráfagas de viento de hasta 70 km/h SMN

¿Habrá fuertes ráfagas de viento?

El viento también será protagonista. En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec, las rachas podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

En Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan rachas de 40 a 60 km/h.

Mientras tanto, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas podrían registrar rachas de 30 a 50 km/h.

En las costas también habrá condiciones de oleaje elevado, con alturas de hasta 2,5 metros en sectores de la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

¿Cómo seguirá el clima durante los próximos días?

El panorama continuará siendo inestable entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto. El monzón mexicano, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de la onda tropical número 31 mantendrán las condiciones para lluvias y tormentas en distintas regiones.

Además, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, donde podría reforzar las precipitaciones.

Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso y la onda de calor seguirá afectando sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.