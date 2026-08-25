Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26 de agosto: tormentas intensas, calor y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

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El clima de México tendrá este martes 25 de agosto un marcado contraste entre lluvias intensas y calor extremo. El pronóstico contempla precipitaciones muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en el noroeste las temperaturas máximas podrían superar los 45 °C.
La combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la presencia de la onda tropical número 31 favorecerá el desarrollo de chubascos, tormentas eléctricas y lluvias fuertes en distintas regiones del país.
¿Dónde habrá lluvias muy fuertes este martes 25 de agosto?
Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el occidente. Se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
También se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros en zonas de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo podrían registrarse chubascos de menor intensidad.
Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.
Sigue la alerta por el calor: los estados más afectados
El calor extremo continuará en el norte y noroeste de México. Baja California, en su zona noreste, y Sonora, en el noroeste y oeste, podrían superar los 45 °C.
Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La onda de calor también continuará afectando a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y se extenderá a sectores de Baja California Sur y Sonora.
En otras regiones del país, las máximas oscilarán entre 30 y 40 °C, especialmente en estados del Pacífico, centro, oriente, sur y sureste.
¿Habrá fuertes ráfagas de viento?
El viento también será protagonista. En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec, las rachas podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.
En Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan rachas de 40 a 60 km/h.
Mientras tanto, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas podrían registrar rachas de 30 a 50 km/h.
En las costas también habrá condiciones de oleaje elevado, con alturas de hasta 2,5 metros en sectores de la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.
¿Cómo seguirá el clima durante los próximos días?
El panorama continuará siendo inestable entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto. El monzón mexicano, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de la onda tropical número 31 mantendrán las condiciones para lluvias y tormentas en distintas regiones.
Además, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, donde podría reforzar las precipitaciones.
Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso y la onda de calor seguirá afectando sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.