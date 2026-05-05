El tiempo en España vuelve a mostrar un fuerte contraste entre regiones. Este martes, la inestabilidad se concentrará en el norte peninsular, mientras que el sur mantendrá condiciones más estables y cielos despejados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan precipitaciones en el tercio nordeste y Baleares, con chubascos ocasionales en el resto del norte. En cambio, en la mitad sur predominará un ambiente más tranquilo. Este escenario confirma un patrón típico de primavera, con cambios bruscos y diferencias marcadas entre zonas. El tiempo en España seguirá condicionado por la inestabilidad atmosférica en los próximos días. El tiempo en España estará marcado por cielos nubosos o cubiertos en gran parte del norte. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas e incluso granizo, especialmente en el nordeste y el Cantábrico oriental. Además, se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte. La cota de nieve se situará en torno a los 1500 metros en el noroeste y entre 1600 y 1800 metros en otras áreas. A esto se suman brumas y bancos de niebla matinales en el tercio norte y zonas montañosas. Todo ello configura un escenario de inestabilidad persistente que afectará a buena parte de estas regiones. Mientras el norte enfrenta un escenario inestable, el tiempo en España ofrece una cara distinta en la mitad sur. Allí predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante gran parte de la jornada. Solo se esperan algunos intervalos de nubosidad de evolución, con posibilidad de algún chubasco aislado en el sudeste. Sin embargo, en general, el ambiente será estable y sin fenómenos significativos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en esta zona, lo que permitirá disfrutar de condiciones más propias de la primavera. Este contraste con el norte será uno de los rasgos más destacados del día. El tiempo en España no se estabilizará de forma definitiva en los próximos días. La semana estará marcada por una dinámica cambiante, con episodios de inestabilidad que afectarán especialmente al norte y al este peninsular. Según el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, se espera un ambiente “típico de primavera”, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas para la época. Aunque habrá una leve mejoría a mitad de semana, no será duradera. De cara al fin de semana, la inestabilidad volverá a intensificarse con la llegada de aire más frío. Esto provocará nuevas precipitaciones, tormentas e incluso granizo en distintas zonas, manteniendo un escenario variable en el conjunto del país.