Vuelven las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas a la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Justamente, se esperan que el mal temporal dure por al menos 72 horas.

Si bien las primeras precipitaciones se sentirán durante este mismo miércoles, habrá un alivio y seguirán hasta el fin de semana. De esta manera, afectará a diferentes partidos bonaerenses con el correr de los días.

Anunciaron lluvias intensas y tormentas eléctricas en Buenos Aires por 72 horas: qué zonas están bajo riesgo. Foto: SMN

Lluvias y tormentas por 72 horas en Buenos Aires: las zonas afectadas

Las tormentas comenzarán este viernes en Buenos Aires, con focos que comenzarán por la zona oeste de la provincia y se direccionarán para el lado este. Estas serán las jurisdicciones afectadas:

Viernes 19 : General Villegas, Pehuajó, Trenque Lauquen, Olavarría, Bolívar, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Bahía Blanca.

Sábado 20 : Área Metropolitana de Buenos Aires, Zárate, Campana, Costa Atlántica, Chacabuco, Junín, Benito Juárez, General Villegas, Bolívar, Pehuajó, Chascomús.

Domingo 21: San Pedro, Chacabuco, Pergamino, 9 de Julio, General Villegas, Pehuajó, Bolívar.

¿Cuándo llega el alivio de las lluvias?

Según explicó el SMN, el territorio bonaerense tendrá lluvias solo hasta el domingo. Posteriormente, se vienen días soleados desde este próximo lunes antes de las fiestas de fin de año.

Mientras tanto, se viene una ola de calor en toda la provincia, con temperaturas que pasarán de los 30° C y picos de 34° C para el AMBA durante el viernes. Más allá de las lluvias, las térmicas altas no bajarán de estos registros.

¿Qué pasa con el clima en las otras provincias?

El mismo viernes, el organismo especificó que hay otras provincias que tendrán lluvias para esta jornada. Entre las afectadas están:

Jujuy

Salta

Oeste de Formosa

Chaco

Tucumán

Catamarca

Mendoza

Sur de Córdoba

La Pampa

Norte de Río Negro

Sur de Santa Cruz

Tierra del Fuego.

