El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de una intensa tormenta con lluvias intensas que afectará a Buenos Aires. Las precipitaciones llegarán para aliviar la ola de calor de hasta 34° que experimentará la capital.
Cuándo llueve en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico informó que durante la madrugada del sábado una fuerte tormenta golpeará Buenos Aires. Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se espera que el fenómeno climático se presente durante la mañana y mediodía para dar paso a una tarde nublada.
Las localidades afectadas serán:
- CABA
- Tigre
- Tres de Febrero
- San Miguel
- Quilmes
- Lomas de Zamora
- Ezeiza
- La Plata
- Chascomús
- La Costa Atlántica
- Benito Juárez
Cuándo llega la ola de calor a Buenos Aires
Previo a las precipitaciones del fin de semana, Buenos Aires experimentará una fuerte ola de calor durante el jueves 18°. Las temperaturas escalarán hasta los 34° durante la tarde y la mínima estará en 22° por la mañana.
Pronóstico del clima para CABA en la semana
El organismo meteorológico publicó cómo estarán los días de la semana en la Ciudad de Buenos Aires:
- Martes 16: mínimas de 19° y máximas de 26°.
- Miércoles 17: aumenta la temperatura hasta los 30° con vientos sureste de hasta 31 km/h.
- Jueves 18: ola de calor de 34°.
- Viernes 19: sensación térmica de entre 22° y 31°.
- Sábado 20: tormentas durante la mañana.
- Domingo 21: temperatura entre 22° y 28° con cielo levemente nublado.