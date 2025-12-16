Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de una intensa tormenta con lluvias intensas que afectará a Buenos Aires. Las precipitaciones llegarán para aliviar la ola de calor de hasta 34° que experimentará la capital.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que durante la madrugada del sábado una fuerte tormenta golpeará Buenos Aires. Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se espera que el fenómeno climático se presente durante la mañana y mediodía para dar paso a una tarde nublada.

Las localidades afectadas serán:

CABA

Tigre

Tres de Febrero

San Miguel

Quilmes

Lomas de Zamora

Ezeiza

La Plata

Chascomús

La Costa Atlántica

Benito Juárez

Cuándo llega la ola de calor a Buenos Aires

Previo a las precipitaciones del fin de semana, Buenos Aires experimentará una fuerte ola de calor durante el jueves 18°. Las temperaturas escalarán hasta los 34° durante la tarde y la mínima estará en 22° por la mañana.

Pronóstico del clima para CABA en la semana

El organismo meteorológico publicó cómo estarán los días de la semana en la Ciudad de Buenos Aires: