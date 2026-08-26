El cielo volverá a ofrecer un espectáculo astronómico durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28. Se trata de un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde Santa Fe y desde distintos puntos de la Argentina.

El fenómeno tendrá una particularidad: durante su máximo, cerca del 93% del diámetro de la Luna quedará cubierto por la sombra de la Tierra. Para quienes estén en Santa Fe, la mejor oportunidad para verlo será durante la madrugada, cuando alcance su punto máximo.

Eclipse lunar en Santa Fe: cuándo será y cuál será la mejor hora para verlo

El eclipse lunar parcial comenzará a hacerse visible en Santa Fe durante la noche del jueves 27 de agosto. La etapa penumbral empezará alrededor de las 22:23, mientras que la fase parcial comenzará cerca de las 23:33.

El eclipse lunar parcial comenzará a hacerse visible en Santa Fe durante la noche del jueves 27 de agosto. (Fuente: Unsplash) Unsplash.

Sin embargo, el momento más esperado llegará durante la madrugada. El máximo del eclipse será a la 1:12 del viernes 28 de agosto, por lo que esa será la mejor hora para observar el fenómeno desde la provincia.

La fase parcial terminará aproximadamente a las 2:51, mientras que el eclipse completo, incluida la etapa penumbral, finalizará cerca de las 4:01. Los horarios corresponden a la hora oficial de Argentina.

Qué es un eclipse lunar y por qué la Luna puede verse rojiza

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre el satélite natural.

En este caso será un eclipse parcial, porque la Luna no ingresará por completo en la parte más oscura de la sombra terrestre. Aun así, una gran parte de su superficie visible quedará cubierta durante el máximo.

Durante el fenómeno, algunas zonas de la Luna pueden adquirir una tonalidad rojiza o cobriza. Este efecto se produce porque la atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar hacia la Luna y filtra principalmente las longitudes de onda azules.

Cómo ver el eclipse lunar desde Santa Fe

El eclipse podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni filtros especiales. A diferencia de un eclipse solar, mirar directamente la Luna durante un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista.

Para disfrutar mejor del fenómeno desde Santa Fe, conviene elegir un lugar con buena visibilidad del cielo, especialmente sin edificios, árboles u otros obstáculos que puedan bloquear la Luna.

También será importante prestar atención al estado del tiempo. La presencia de nubes puede dificultar o directamente impedir la observación, por lo que será conveniente consultar el pronóstico actualizado antes de salir.

El fenómeno será visible en toda la provincia de Santa Fe, aunque las condiciones concretas de observación dependerán del lugar y del estado del cielo. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, el máximo está previsto para la 1:12, con la Luna ubicada hacia el sector norte del cielo.