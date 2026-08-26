Qué significa que una persona se balancee todo el tiempo en la silla, según la psicología

Balancearse de forma constante al estar sentado (inclinando la silla sobre sus patas traseras o impulsando el torso hacia adelante y hacia atrás) es una de las manifestaciones de la comunicación no verbal más comunes en entornos educativos y laborales .

Lejos de ser un simple hábito molesto o una falta de educación, la psicología y la neurociencia explican que esta conducta responde a mecanismos de autorregulación del sistema nervioso.

Esta acción funciona como una vía de escape para liberar impulsos reprimidos frente a distintas situaciones emocionales.

Al activarse de manera automática, el organismo busca equilibrar sus niveles de energía para adaptarse a exigencias del entorno que sobrepasan su capacidad de calma.

Mecanismos de autorregulación y descarga de ansiedad

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva y conductual, el balanceo continuo funciona como un mecanismo defensivo denominado stimming o conducta de autorregulación sensorial.

Cuando una persona atraviesa cuadros de ansiedad, aburrimiento prolongado o estrés , el cerebro busca de manera inconsciente generar sensaciones rítmicas para calmar el sistema vestibular y restaurar una sensación interna de control.

En situaciones de alta exigencia mental, la tensión emocional se acumula en el plano físico, exigiendo una vía de salida motora.

Qué significa que una persona se balancee todo el tiempo en la silla, según la psicología

De este modo, el balancear la silla permite procesar la sobrecarga de pensamientos y reducir el malestar psíquico, convirtiéndose en una respuesta corporal directa ante el desasosiego o la impaciencia.

Falta de atención, hiperactividad y búsqueda de estímulos

Por otro lado, esta conducta se encuentra estrechamente asociada al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y a perfiles de alta sensibilidad sensorial .

Para las personas con inquietud motora, permanecer inmóviles durante períodos prolongados representa un esfuerzo agotador; la necesidad de movimiento continuo ayuda a mantener el cerebro despierto y enfocado en la tarea presente.

En estos escenarios, la acción física continua estimula la liberación de dopamina y noradrenalina, neurotransmisores clave para sostener la concentración.

Lo que externamente suele percibirse como una muestra de distracción, en realidad constituye un recurso involuntario para sostener la atención y evitar la desconexión mental .

El impacto en la comunicación no verbal y el entorno

En el terreno del análisis de la comunicación no verbal, el balanceo recurrente transmite mensajes claros sobre el estado de ánimo de quien lo ejecuta .

En medio de negociaciones, conversaciones tensas o instancias de evaluación, la oscilación constante refleja inseguridad, incomodidad o un deseo inconsciente de escapar del lugar o de la situación en la que se encuentra.

No obstante, los psicólogos señalan que no debe juzgarse este hábito de forma punitiva. Comprender el origen del movimiento permite identificar las fuentes de tensión o fatiga del entorno y proponer alternativas saludables, como pausas activas, mobiliario ergonómico o técnicas de respiración que ayuden a canalizar la ansiedad de manera efectiva.