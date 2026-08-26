El Decreto 196/2025 modificó distintos puntos de la reglamentación de la Ley de Tránsito y estableció nuevas condiciones para quienes obtienen la licencia de conducir por primera vez. Entre ellas, existe una restricción específica que alcanza a los conductores principiantes durante los primeros seis meses .

La normativa determina que, además de identificarse como conductores nuevos, deberán cumplir con una prohibición de circulación en determinados tipos de vías y sectores durante ese período inicial.

Quiénes no pueden manejar por estos lugares durante seis meses

La restricción alcanza a los conductores principiantes durante los primeros seis meses desde el otorgamiento de la licencia de conducir . Durante ese período, tendrán prohibido conducir por determinados espacios considerados de mayor complejidad para la circulación.

Según la reglamentación, quienes obtengan su licencia por primera vez deberán circular con un cartel que permita identificar su condición de principiantes. Además, el propio letrero deberá incluir en su reverso la restricción establecida por la normativa.

Licencia de conducir: qué conductores no pueden manejar por zonas céntricas, autopistas y semiautopistas durante los primeros seis meses.

Cuáles son los lugares donde tienen prohibido circular

Durante esos primeros seis meses, los conductores principiantes no pueden manejar en zonas céntricas, autopistas ni semiautopistas.

La prohibición figura expresamente en el artículo 13 de la Reglamentación General de la Ley N° 24.449, modificada por el Decreto 196/2025. Por lo tanto, no se trata de una recomendación ni de una condición que dependa de la voluntad del conductor, sino de una restricción incorporada a la normativa.

Qué pasa si cometen una falta grave durante los primeros dos años

El período de mayores exigencias no termina después de cumplirse los seis meses. El decreto también contempla consecuencias específicas para los principiantes durante los primeros dos años desde el otorgamiento de la licencia de conducir.

Si durante ese lapso el conductor incurre en faltas graves, la licencia de conducir podrá ser suspendida.