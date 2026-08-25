Llega el diluvio del año el martes 25 y miércoles 26 de agosto: se espera una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 25 de agosto se esperan lluvias en las 32 entidades de México. Aunque la onda tropical número 30 dejará de influir sobre el territorio nacional, la onda tropical 31 y el monzón mexicano favorecerán el desarrollo de precipitaciones, algunas de ellas con intensidad muy fuerte.

Al mismo tiempo, continuará la onda de calor en el norte y noroeste del país, donde las temperaturas podrían acercarse a los 45 °C. En Baja California y Sonora, incluso se prevén registros superiores a ese nivel.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué estados lloverá este martes 25 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Intervalos de chubascos

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas

Nuevo León

Coahuila

Tamaulipas

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, los bancos de niebla podrían disminuir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué temperaturas se esperan este martes?

Temperaturas máximas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

Pronóstico de viento y oleaje

El SMN también prevé rachas de viento de hasta 70 km/h en algunas regiones:

50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas.

En cuanto al oleaje, se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y la península de Baja California. En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero podrían alcanzar entre 1 y 2 metros.