La acidez del vinagre de manzana permite disminuir el pH de los tejidos y eliminar las bacterias que causan las infecciones respiratorias. Foto: Gemini.

Los malos olores, el encierro y la humedad son un conjunto de factores que suelen generar problemas frecuentes en distintos rincones del hogar. Esta situación empeora durante los días fríos o lluviosos, cuando las ventanas permanecen cerradas por muchas horas.

Ante esta problemática, existen diferentes alternativas caseras que prometen mejorar el aroma de la casa y generar una sensación de frescura. Uno de los trucos infalibles preferidos y más recomendados propone hervir vinagre de manzana con cúrcuma, dejar que el vapor se expanda por los ambientes y perfumar así distintos espacios de forma efectiva.

¿Por qué recomiendan mezclar vinagre de manzana y cúrcuma?

La efectividad de esta mezcla se basa en las propiedades de ambos ingredientes. El vinagre de manzana contiene ácidos que neutralizan olores, mientras que la cúrcuma aporta un aroma característico.

Aunque el perfume puede resultar intenso, ayuda a disimular olores fuertes de cocina, humedad o encierro. De esta forma, actúa como un aromatizante casero natural que aprovecha los compuestos naturales para refrescar el ambiente hogareño.

Los especialistas aclaran que este truco no reemplaza una limpieza profunda sino que es un complemento para mejorar la sensación de frescura cuando hay suciedad o humedad acumulada.

Cúrcuma.

Paso a paso: cómo hacer este aromatizante casero

Para preparar esta poderosa combinación, hay que seguir este procedimiento:

Se debe colocar agua en una olla y agregar vinagre de manzana. o rallada en pequeñas cantidades para potenciar la mezcla. Luego, se incorpora cúrcuma en polvo para potenciar la mezcla. Es necesario llevar la preparación a hervor durante al menos 15 a 20 minutos. Una vez apagado el fuego, se debe dejar que el vapor se expanda por todo el ambiente. También se puede dejar enfriar el líquido para colocarlo en pequeños recipientes o en un pulverizador. Esto permite aplicarlo directamente en zonas con olor a humedad o falta de ventilación.

Se recomienda repetir el procedimiento cada vez que el aroma desaparezca, especialmente en épocas invernales. Además, mantener ventilados los ambientes y limpiar telas ayudará a potenciar el efecto del aromatizante.

¿Qué hacer si los malos olores persisten?

Los aromas naturales mejoran el ambiente, pero no eliminan el origen de olores persistentes. En esos casos, hervir la mezcla solo funcionará como una solución temporal para disimular el problema. Por eso, hay otras claves para solucionar este problema: